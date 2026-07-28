Chiapas conquista el tercer lugar nacional

El Baloncesto chiapaneco continúa cosechando importantes resultados a nivel nacional. La selección de la categoría micro femenil (2017-2018), conformada por jugadoras del proyecto Clubes Unidos por el Baloncesto Chiapaneco (CUBCH), obtuvo un destacado tercer lugar en el Campeonato Nacional celebrado en Veracruz, consolidándose como una de las mejores escuadras del país en su categoría.

El representativo estatal mostró un gran nivel competitivo a lo largo del certamen, superando distintos compromisos gracias al talento, la disciplina y la entrega de sus integrantes, quienes subieron al podio nacional y colocaron nuevamente el nombre de Chiapas entre las principales potencias del Baloncesto infantil.

Uno de los aspectos más sobresalientes de este logro fue la integración de jugadoras provenientes de diferentes municipios y academias del estado, demostrando que el trabajo conjunto fortalece el desarrollo deportivo de las nuevas generaciones.

Plantel

La selección estuvo conformada por 13 basquetbolistas, ocho de las cuales pertenecen a Panteras Basquetbol Tapachula, dos representan a Linces Tapachula, mientras que Alecam, Coyotes Cintalapa y Club Caimanes aportaron una jugadora cada uno.

El equipo fue dirigido por las entrenadoras Any Linacor y Naomi Alessandra Marroquín Arias, quienes encabezaron la preparación y estrategia durante el campeonato nacional, guiando al grupo hasta alcanzar el tercer sitio de la competencia.

De igual forma, el resultado es reflejo del trabajo hecho por los entrenadores de formación en cada una de las academias participantes. Nefi Sánchez, de Panteras Basquetbol Tapachula; Fernando Gómez, de Linces Tapachula; la profesora Nelly, de Alecam, y Hugo López, de Coyotes Cintalapa, contribuyeron al desarrollo técnico y deportivo de las pequeñas basquetbolistas que integraron la selección.

El tercer lugar nacional representa un logro significativo para el Baloncesto chiapaneco al confirmar el crecimiento de los procesos de formación infantil que se desarrollan en diferentes municipios del estado. Además, fortalece el trabajo impulsado por CUBCH para reunir el talento de diversas academias bajo un mismo objetivo competitivo.

Con este resultado, las pequeñas deportistas regresan a Chiapas con una valiosa experiencia y una medalla nacional que recompensa los meses de entrenamiento, con el respaldo de sus entrenadores y familias.

El podio conseguido en Veracruz reafirma que el Baloncesto infantil chiapaneco cuenta con una sólida base de desarrollo y que la unión entre clubes continúa cosechando logros importantes en competencias de carácter nacional.