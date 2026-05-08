Chiapas conquista primeras medallas en León

La selección chiapaneca de Natación tuvo una destacada actuación en la segunda jornada de la Olimpiada Nacional Conade 2026, celebrada en el Macro Centro Deportivo Code León 1, al conquistar una medalla de plata y una de bronce en un intenso día competitivo.

Las medallistas

Ana Camila Rodríguez Suriano brilló en la prueba de los 100 metros dorso, categoría 19-22 años, al obtener la medalla de plata con un tiempo de 1:04.90. La primera posición fue para Liseska Gallegos (San Luis Potosí), con 1:04.71, mientras que en tercero figuró Magaly Montserrath Gómez (Estado de México) con 1:05.27 minutos.

Por su parte, Daniela Espinosa Ortega subió al podio tras quedarse con la medalla de bronce en los 50 metros mariposa, luego de detener el cronómetro en 28.23 segundos. El primer lugar fue para María Fernanda Méndez (Nuevo León) con 27.52 segundos, mientras que en segundo llegó Karla Guadalupe Vidal (Veracruz) con 27.81 segundos.

Atletas finalistas

Resultados importantes dentro del Top 10 nacional: Renata Palacios, quien finalizó en el 6º lugar de los 200 metros pecho (2:53.33), categoría 15-16 años; en 17-18 años, Ariadna Sarmiento también obtuvo el 6º puesto en los 200 metros pecho (2:50.64), además de terminar 7º en los 50 metros mariposa (30.15) y, en la rama varonil, Maximiliano Domínguez quedó en la 9ª posición de los 100 metros dorso (1:08.03), categoría 13-14 años.