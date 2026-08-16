Chiapas debuta en el Campeonato Nacional

Tapachula se convirtió en el epicentro del Basquetbol juvenil mexicano con el arranque del Campeonato Nacional U14 Femenil Ademeba México 2026, competencia que reúne a 28 selecciones de varios estados del país y que en los próximos días tendrá como escenario la Perla del Soconusco.

La jornada inaugural estuvo marcada por la presentación oficial de las delegaciones participantes, en una ceremonia que comenzó a las 19:00 horas y que reunió a jugadoras, entrenadores, familiares, directivos y aficionados que acudieron para acompañar el comienzo de esta fiesta deportiva.

Las diferentes escuadras hicieron su presentación ante el público, dando formalmente el banderazo a un torneo que busca impulsar el desarrollo del Basquetbol en las categorías formativas y brindar a las jóvenes la oportunidad de competir a nivel nacional.

Inicio positivo

Para Chiapas, el arranque tuvo un significado especial al tratarse del anfitrión. El representativo local tuvo la oportunidad de debutar ante su gente y abrir su participación con un triunfo de 73-31 frente a Tamaulipas, en el partido inaugural de la competencia.

Las chiapanecas llegaron con la responsabilidad de representar a su estado, pero también con la ilusión de disfrutar una experiencia que forma parte de su proceso de crecimiento deportivo. Desde el primer momento el equipo mostró disposición para competir y dejó todo sobre la cancha ante un rival que también llegó con el objetivo de comenzar con el pie derecho.

Más allá del resultado, este duelo representa una experiencia importante para las integrantes de la Selección Chiapas, quienes tendrán la oportunidad de medirse durante el campeonato con jugadoras de diferentes regiones del país, adquiriendo minutos y conocimientos que pueden contribuir a su desarrollo.

El torneo también refleja el trabajo que existe detrás de cada selección. Entrenadores y directivos forman parte de un proceso que permite que las jóvenes deportistas puedan llegar a este tipo de escenarios y representar los colores de sus respectivos estados.

En el caso de Chiapas, el respaldo de la afición local se convierte en un elemento adicional para las jugadoras, que tendrán la posibilidad de disputar sus encuentros en territorio conocido y acompañadas por familiares y seguidores.

El Campeonato Nacional U14 en Tapachula también representa una oportunidad para continuar promoviendo el Basquetbol en la entidad y acercar este deporte a niñas y jóvenes que buscan seguir desarrollándose en esta disciplina.