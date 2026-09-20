Chiapas debuta en Paratriatlón

La selección chiapaneca de Paratriatlón está lista para afrontar un momento histórico este domingo 20 de septiembre, cuando haga su debut en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, competencia que se desarrolla en Zapopan, Jalisco.

Fabián Alejandro Rueda Jiménez será el encargado de representar a Chiapas en la categoría Juvenil Mayor B3, dentro de la clasificación para atletas con discapacidad visual. El chiapaneco enfrentará una prueba que pondrá a prueba su preparación y resistencia, al contemplar 300 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y mil 500 metros de carrera.

Para este reto contará con el acompañamiento de su guía Ángel José Pérez Guillén, además del trabajo de su entrenador Andrei Moreno Moreno y el apoyo del mecánico Rafael Brindis Madrigal, quienes integran el equipo que acompañará al atleta durante su participación.

El objetivo será completar la competencia con un buen registro y buscar colocarse entre los primeros lugares de su categoría. Para Chiapas, la participación representa también el inicio de un nuevo camino dentro del Paratriatlón nacional.

Con la preparación realizada durante los últimos meses, Fabián se reporta listo para afrontar las tres disciplinas y representar al estado en una jornada que quedará marcada como la primera participación chiapaneca en Paratriatlón dentro de la Paralimpiada Nacional.