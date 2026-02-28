Chiapas define a su selección 2009 varonil

La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol en Chiapas (Ademeba) presentó de manera oficial el Estatal 2009 Varonil, certamen que se celebrará del 24 al 26 de abril y marcará el rumbo del representativo chiapaneco hacia la fase nacional con sede en León, Guanajuato.

El torneo reunirá a los mejores talentos del estado dentro de esta categoría, quienes tratarán de demostrar su nivel competitivo y ganarse un lugar en el combinado que portará los colores de Chiapas en la justa nacional. La convocatoria ha generado gran expectativa entre entrenadores, jugadores y familias, conscientes de que este proceso es clave para el desarrollo formativo de los jóvenes basquetbolistas.

Buscando nuevos talentos

Ademeba Chiapas continúa fortaleciendo su estructura de trabajo, apostando por procesos ordenados y competencias que permitan evaluar el desempeño individual y colectivo. El estatal no solo representa la oportunidad de obtener un campeonato, sino también de proyectar a los atletas hacia escenarios de mayor exigencia.

Durante tres días, los equipos pondrán a prueba su preparación física, fundamentos técnicos y lectura táctica, aspectos determinantes en torneos de alto nivel. La intensidad será constante, pues cada partido tendrá impacto directo en la conformación del selectivo final.

Con este evento, el organismo rector del Basquetbol en la entidad reafirma su compromiso con el crecimiento del “deporte ráfaga”, impulsando a nuevas generaciones que sueñan con trascender a nivel nacional y consolidar el nombre de Chiapas en el panorama competitivo.

El camino rumbo a León ya comenzó y los jugadores de la categoría 2009 están listos para asumir el reto con disciplina, entrega y determinación en cada posesión.