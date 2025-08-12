Chiapas define selección rumbo al nacional

Con gran asistencia y alto nivel competitivo, la Asociación de Deporte Escolar del Estado de Chiapas (ADECH) llevó a cabo este domingo el Selectivo Estatal de Cintas Negras y Grados Menores 2025, buscando conformar el representativo que competirá en la Gimnasiada Nacional, programada del 19 al 24 de agosto en Puebla.

El evento tuvo como sede las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez y reunió a un centenar de artemarcialistas provenientes de Tapachula, Mapastepec, Tonalá, Berriozábal, Ocozocoautla, Comitán, Tuxtla y Ocosingo, entre otros. La convocatoria abarcó tanto la modalidad de formas como la de combate, en las categorías sub-12, sub-15 y sub-18.

El presidente de la Adech, Walter Abarca Cabrera, se mostró satisfecho con la respuesta, subrayando que el objetivo principal es integrar un equipo sólido que pueda competir de tú a tú con las delegaciones más fuertes del país. “Estamos contentos por la participación y por el compromiso de escuelas y entrenadores. Este es un paso importante para que Chiapas esté presente con un equipo competitivo en la Gimnasiada Nacional, que reunirá a lo mejor del Tae Kwon Do escolar”, expresó.

Además, Abarca Cabrera recordó que la justa nacional servirá como filtro para conformar la selección mexicana que acudirá a los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, previstos para noviembre en Colombia, para las categorías 2010-2008.

Uno de los aspectos destacados del selectivo fue la implementación de petos electrónicos marca KPNP, lo que permitió un arbitraje más preciso y justo. Asimismo, el evento otorgó puntos para el ranking estatal, motivando a los atletas a dar su máximo rendimiento no solo por un lugar en el representativo estatal, sino también por su posición en la clasificación anual.

La jornada estuvo marcada por combates intensos y presentaciones técnicas de alto nivel, reflejando el trabajo de preparación que los artemarcialistas han tenido en sus respectivas escuelas. Padres de familia, entrenadores y jueces coincidieron en que las habilidades mostradas auguran una destacada actuación en Puebla.

Finalmente, el dirigente de la Adech agradeció el respaldo de entrenadores y familias, así como el aval de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees), organismo que garantiza la proyección nacional e internacional de los seleccionados chiapanecos.

Con este selectivo el estado da un paso firme en su preparación rumbo a la Gimnasiada Nacional 2025, apostando por un equipo que combine talento, disciplina y experiencia competitiva para dejar en alto el nombre de Chiapas.