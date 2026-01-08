Chiapas define su representativo

Con el objetivo de conformar la selección Chiapas que representará al estado en el Campeonato Nacional Ademeba 2026, del 23 al 25 de enero se llevará a cabo el Campeonato Estatal Femenil categoría 2011, evento avalado por la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), teniendo como sede el municipio de Tapachula.

La denominada Perla del Soconusco recibirá a los mejores equipos femeniles de la categoría 2011, en una competencia que marcará el arranque oficial del calendario estatal de Ademeba Chiapas para este año. El certamen reunirá a jugadoras provenientes de diferentes regiones de la entidad, quienes buscarán destacar y asegurar un lugar dentro del representativo estatal.

Durante tres días de intensa actividad, las basquetbolistas mostrarán su talento en encuentros que permitirán evaluar aspectos técnicos, tácticos y físicos, además de la capacidad de trabajo en equipo, lectura de juego y manejo de situaciones de presión. Cada partido será determinante dentro del proceso de selección, ya que servirá como parámetro para definir a las atletas que integrarán la escuadra chiapaneca.

Este campeonato estatal representa una etapa clave dentro del proceso formativo de las jugadoras al brindarles la oportunidad de competir en un escenario exigente y bajo un sistema que prioriza el desarrollo integral. Asimismo, fortalece la estructura del Basquetbol femenil en Chiapas, impulsando la detección de talento desde categorías tempranas.

Las atletas que logren sobresalir en el Estatal Femenil 2011 tendrán la responsabilidad de representar a Chiapas en el Campeonato Nacional Ademeba, que se celebrará en la ciudad de Xalapa, Veracruz, donde se medirán ante selecciones de distintos puntos del país.

Con este evento, Ademeba Chiapas inicia sus actividades del 2026 con paso firme, ratificado el compromiso de seguir consolidando el Basquetbol femenil y fortaleciendo el sentido de pertenencia dentro de la gran familia Ademeba en el estado.