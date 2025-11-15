Chiapas destaca a nivel internacional

El boxeo chiapaneco vive uno de sus momentos más sólidos en los últimos años. El 2025 se ha convertido en un periodo de crecimiento sostenido para este deporte, con participación constante en justas federadas y resultados que reflejan disciplina, preparación y el esfuerzo conjunto entre entrenadores, asociaciones y familias que respaldan a los jóvenes talentos del estado.

Dentro de este panorama sobresale la figura de Juan Aguilar Escobar, presidente de la Asociación Chiapaneca de Boxeo, quien fue designado como delegado técnico oficial de la Selección Mexicana de Boxeo en las categorías Junior (Sub 17) y Juvenil (Sub 19), tanto en la rama varonil como femenil. Su participación se dio en el prestigioso Torneo Internacional Boxam 2025, celebrado del 6 al 12 de octubre en La Nucía, Alicante, España. Este evento reunió a algunas de las potencias más competitivas del boxeo olímpico y amateur del mundo.

Aguilar Escobar expresó su gratitud hacia la Federación Mexicana de Boxeo, encabezada por Óscar Contreras, por la confianza otorgada para representar al país, así como hacia la directora del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Bárbara Altúzar Galindo, además de amigos y patrocinadores que respaldaron esta encomienda internacional.

Durante su participación, México logró un desempeño histórico al obtener el primer lugar del medallero general con 13 oros, 19 platas y 17 bronces. La delegación estuvo conformada por 73 boxeadores, ocho entrenadores, un juez y el propio delegado técnico, quienes enfrentaron a selecciones de países como España, Alemania, Portugal, Irlanda, Francia, Ucrania, Bulgaria, Suiza, Nueva Zelanda, Túnez, Georgia, Colombia y otros rivales de alto nivel.

El nombramiento de Aguilar Escobar representa un reconocimiento nacional a su trayectoria, constancia y capacidad para dirigir procesos deportivos de alto rendimiento. Su presencia en un torneo de esta magnitud confirma la calidad técnica y organizativa que Chiapas aporta al boxeo mexicano.

“Es un orgullo representar a México y llevar el nombre de Chiapas a una competencia internacional. Este logro pertenece a todos los que creen en el boxeo como un instrumento de formación y crecimiento”, señaló Aguilar Escobar a su regreso al estado.

La Asociación Chiapaneca de Boxeo continuará reforzando proyectos de capacitación, desarrollo formativo y organización de eventos, con la misión de consolidar a Chiapas como uno de los principales semilleros del boxeo nacional.