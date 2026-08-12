Chiapas destaca con ocho medallas

Una cosecha de ocho medallas consiguió la delegación de Chiapas durante su participación en el Torneo Nacional de Judo Profesor Manuel Larrañaga 2026, que se llevó a cabo en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

El representativo estatal tuvo una actuación sobresaliente al conquistar cuatro preseas de oro, una de plata y tres de bronce, además de registrar un quinto lugar, en una justa que congregó a judocas provenientes de distintos puntos del país.

Las actividades tuvieron como escenario el Complejo Deportivo Hermanos Flores Magón, donde se disputaron combates correspondientes a las categorías sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 y senior.

Al tratarse de un certamen puntuable para el ranking nacional, la competencia representó una importante oportunidad para los atletas que buscan mantenerse dentro de los primeros lugares y avanzar en sus respectivos procesos deportivos.

Los campeones chiapanecos fueron María Fernanda Cruz Bolón, Miguel Tapia del Carpio, Yozet Ramos García y Diego García Ramos, quienes subieron a lo más alto del podio en sus respectivas divisiones.

Por su parte, Yue Piñón Sánchez obtuvo la medalla de plata, mientras que Karol Ramos García, Osman García Cordero y Abner Pérez García completaron la cosecha con preseas de bronce.

También destacó la actuación de Kevin Molina Velasco, quien finalizó en la quinta posición de su categoría. La Alianza de Judokas Chiapanecos, A. C., resaltó el desempeño mostrado por la selección estatal y reconoció la disciplina, preparación y esfuerzo de cada uno de los representantes.

Con esta actuación, el Judo de Chiapas vuelve a colocarse entre los protagonistas de competencias nacionales y mantiene firme su proceso de formación y desarrollo rumbo a nuevos retos.