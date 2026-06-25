Chiapas destaca en el Trial Meet

La VIII Zona Chiapas del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU) tuvo una sobresaliente participación en el Trial Meet de Lucha Olímpica PDMU, celebrado en las instalaciones del Internado B de la Ciudad de México, donde sus representantes lograron importantes resultados en diferentes categorías.

La delegación chiapaneca asistió bajo la dirección del primer comandante Elver Monterrosa Ramos y estuvo acompañada por el entrenador de Lucha Olímpica de la zona, el primer comandante de Infantería Dr. Carlos Manuel Sierra Rodríguez, quien coordinó el trabajo de los atletas durante la competencia.

Los elementos de la VIII Zona Chiapas demostraron un alto nivel técnico y competitivo frente a representantes de otras entidades del país, logrando cosechar cuatro primeros lugares, dos segundos sitios y una destacada actuación dentro de las divisiones convocadas.

Entre los resultados más sobresalientes se encuentra el campeonato obtenido por la cadete primera Isis Jhessir Karolina Farrera Vázquez, quien conquistó el primer puesto en la categoría U-17 femenil de los 46 kilogramos. A ella se sumó la cadete primera Kuanyin Gabriel Leonela García Farrera, quien se adjudicó la medalla de oro en U-20 femenil de 53 kilogramos.

Por su parte, la cadete Jade Esmeralda Cortez Velázquez logró quedarse con la segunda posición dentro de la categoría U-20 femenil de 55 kilogramos, mientras que la sargento segunda Aleida Guadalupe Moreno Aguilar también subió a lo más alto del podio tras conquistar el primer puesto en U-20 femenil de 65 kilogramos.

Otra actuación destacada fue la de la cadete Berania Yaqueline Ventura Velázquez, quien consiguió el segundo lugar en la división Senior WW femenil de 50 kilogramos, reafirmando el buen nivel mostrado por la representación chiapaneca.

En la rama varonil, el suboficial Esdras Misael Morga Herrera finalizó en la quinta posición de la categoría senior FS de 86 kilogramos, sumando experiencia y puntos importantes dentro de una división altamente competitiva.