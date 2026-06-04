Chiapas en 26º lugar de Olimpiada Nacional

De acuerdo con la información brindada por el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, que preside Bárbara Altuzar Galindo, la participación de Chiapas en la Olimpiada Nacional 2026 llegó a su fin con un saldo de 77 medallas, resultado que permitió a la delegación estatal colocarse en el lugar 26 del medallero general del país (hasta el cierre de esta edición). Aunque los atletas chiapanecos volvieron a demostrar su capacidad competitiva en diferentes escenarios, los números finales reflejan una ligera disminución respecto a lo conseguido en la edición 2025.

De acuerdo con el balance final, bajo la direción de Altuzar Galindo Chiapas obtuvo 16 de oro, 25 de plata y 36 de bronce, para un total de 77 preseas. En comparación con el año anterior, cuando la entidad alcanzó 84 metales —22 oros, 25 platas y 37 bronces—, la representación estatal registró siete medallas menos en el acumulado general.

La reducción más significativa se presentó en el rubro de las medallas doradas. En 2025 los atletas chiapanecos lograron subir al escalón más alto del podio en 22 ocasiones, mientras que en 2026 la cifra fue de 16 campeonatos, una diferencia de seis metales áureos que también influyó en el descenso de posiciones dentro de la clasificación nacional.

Otro dato que llama la atención es que el número de platas se mantuvo idéntico al del año anterior, con 25 preseas, demostrando que la delegación conservó un nivel competitivo importante en varias disciplinas. Por su parte, los bronces pasaron de 37 a 36, una diferencia mínima que confirma la constante presencia de chiapanecos en zonas de podio.

Perspectiva

A pesar de la disminución en el medallero global, el representativo dejó actuaciones destacadas en diversas especialidades que continúan consolidándose como referentes del deporte chiapaneco. Entre las disciplinas con mejores resultados sobresalieron Ajedrez, Atletismo, Frontón, Judo, Levantamiento de Pesas, Luchas Asociadas, Natación, Patines sobre Ruedas, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa, Tiro con Arco y Voleibol.

Estos deportes aportaron una parte importante de las preseas obtenidas por la entidad y confirmaron el crecimiento de procesos deportivos que en los últimos años han tenido presencia constante en competencias nacionales de alto nivel.

La Olimpiada Nacional continúa siendo el principal escenario para el desarrollo de talentos juveniles en México, por lo que el desempeño de Chiapas permite identificar fortalezas y áreas de oportunidad rumbo a futuras ediciones. Si bien la entidad no logró igualar los números alcanzados en 2025, la cosecha de 77 medallas la mantiene dentro del grupo de estados con representación competitiva en múltiples disciplinas.

Ahora el reto para asociaciones, entrenadores, instituciones y deportistas será fortalecer los programas de preparación, con el objetivo de recuperar terreno en el medallero nacional y volver a incrementar la cantidad de preseas doradas en las próximas ediciones de la máxima justa deportiva infantil y juvenil del país.