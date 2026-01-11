Chiapas en calendario de Copa Roshfrans

En horas recientes se dio a conocer el calendario oficial para la Temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans 2026, el cual incluye a Chiapas como una de sus nuevas sedes.

El inicio de temporada está programado para el 22 de febrero en el autódromo Emerson Fittipaldi de Mérida, Yucatán, tal como ocurrió en el año 2025.

El espectáculo de la velocidad hará su arribo por primera vez al Súper Óvalo Chiapas para las fechas del 28 de febrero y 1 de marzo, donde los aficionados al deporte motor podrán ver en acción los autos de las categorías Gran Turismo México (GTM) Pro 1, Pro 2 y Light, así como los Tractocamiones, F5 y Mexbike.

Además de la visita al autódromo de Berriozábal, el campeonato pisará las plazas habituales (León, Querétaro, Monterrey, Aguascalientes y Chihuahua), incluida la Súper Copa Roshfrans-SpeedFest que se efectuará en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, en agosto, mientras que el cierre será el 8 de noviembre en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Destaca que la organización del serial elaboró un calendario en el que no se repite ninguna plaza, y se decidió también que durante la disputa del Mundial de Futbol de la FIFA no se realizará ninguna carrera, en virtud de que en México hay muchos aficionados a ese deporte y no es conveniente programar eventos entre los meses de junio y julio, porque la atención en muchos países del mundo estará centrada en el balompié.