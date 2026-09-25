Chiapas está listo para La Panamericana

Chiapas alista sus mejores galas para recibir a La Carrera Panamericana 2026, cuyo arranque oficial es en Tuxtla Gutiérrez el 16 de octubre, pero desde días antes se podrán disfrutar de diferentes actividades de promoción.

Segundo Guillén Gordillo, titular de la Secretaría de Turismo de Chiapas, anunció de manera oficial que la capital chiapaneca será el punto de partida de la edición número 39 de la época moderna, programada del 16 al 22 de octubre de este año, pero además tendrá otros aspectos a destacar.

En acto celebrado en el Centro de Convenciones y Visitantes (OCV), dio a conocer que la mítica competencia de resistencia recorrerá cerca de 3 mil 900 kilómetros durante siete intensas jornadas por Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, antes de alcanzar la meta final en el estado de Zacatecas.

Amplio impacto mediático

Durante la conferencia de prensa, Segundo Guillén Gordillo enfatizó el extraordinario impacto económico y la proyección turística que este evento representa para la entidad.

Remarcó que la estrategia busca impulsar de manera prioritaria el reconocimiento internacional de la riqueza cultural del estado, destacando de forma muy especial a la cultura zoque.

“Es una oportunidad de posicionar a Chiapas, de posicionarlo en la mente del futuro viajero”, aseguró el funcionario, añadiendo que el retorno de inversión para el estado es simplemente incalculable debido a la enorme exposición mediática del “rally”.

“Es parte de la estrategia que impulsamos desde el día uno del gobierno de la Nueva ERA con el Gobernador Eduardo Ramírez, buscando que Chiapas esté en los ojos de todo el mundo y de manera positiva”, remarcó Guillén Gordillo.

Además, apuntó que la caravana atraerá a escuderías y equipos provenientes de más de diez países, entre los que destacan Estados Unidos, Francia, Bélgica, Austria, Chequia, Brasil, Canadá, Alemania y España.

Chiapas Legacy Tour

Una de las grandes metas para esta edición será la consolidación del Chiapas Legacy Tour, una iniciativa que busca recuperar el valor histórico de la competencia original que iniciaba en la frontera con Guatemala, específicamente en el municipio de Frontera Comalapa.

Este recorrido alterno —declaró— trae al presente la nostalgia y la alegría de los motores de mediados del siglo pasado. La ruta conmemorativa irá desde Ciudad Cuauhtémoc hasta Comitán de Domínguez, donde tradicionalmente la población local se vuelca a las calles para convertir el paso de los autos clásicos en un auténtico día de fiesta regional.

“Es una ilusión que tenemos de posicionar el Legacy Tour con un sello chiapaneco”, remarcó.

Organización en marcha

En el acto también estuvo presente Carlos Cordero, director general y deportivo de La Carrera Panamericana, quien agradeció el respaldo total del Gobierno de Chiapas.

Informó que la edición 2026 cuenta al momento con una parrilla de 57 tripulaciones en competencia y 25 automóviles adicionales para la modalidad de tour.

Cordero subrayó que la organización se sumará activamente a la promoción del municipio de Tecpatán mediante la integración de una desafiante etapa de velocidad denominada oficialmente como “Rey Zoque”.

De igual manera detalló la logística previa al arranque, informando que el comité técnico realizó un total de seis recorridos minuciosos de reconocimiento para revisar de forma exhaustiva las condiciones de seguridad de las carreteras.

“Todos estamos preparados para estar aquí a partir del domingo 11 de octubre. El lunes se pondrán en marcha los operativos de seguridad y el martes se abrirán formalmente las instalaciones de registro técnico», explicó Cordero.

Las actividades en pista comenzarán formalmente el jueves 15 en el centro de Berriozábal, para luego dar paso a la sesión de “warm up” (calentamiento) y la calificación. Dicha prueba clasificatoria se llevará a cabo una hora después sobre la carretera estatal 83, popularmente conocida como “El Chapopote”, para posteriormente conectar con la carretera 199.

Esa misma noche —a las 19:00 horas— las tripulaciones se concentrarán en Tuxtla Gutiérrez para realizar la espectacular formación en el arco ceremonial de salida.

Posterior al arranque oficial, el viernes 16 de octubre, a las 7:00 de la mañana, los pilotos enfrentarán tres rigurosas etapas de velocidad cruzando por Copainalá, Tecpatán y Malpasito.

Los vehículos transitarán hacia Nuevo Guadalupe sobre la carretera federal 187, sirviendo como el punto de despedida del territorio chiapaneco antes de enfilarse rumbo al puerto de Veracruz en su largo viaje hacia el norte del país.