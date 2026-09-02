Chiapas estará presente en la Histórica A

Chiapas suma un nuevo participante a la Carrera Panamericana 2026, que arranca de Tuxtla Gutiérrez el 16 de octubre. Se trata de Sebastián Cancino Fernández, empresario y piloto que competirá en la categoría Histórica A.

En conferencia de prensa, el volante confirmó que está listo para afrontar el reto de conducir por curvas y rectas de las carreteras de México, partiendo desde Chiapas, para finalizar en Zacatecas tras cubrir siete de etapas a lo largo de una semana de competencia.

Con gran tradición

Cancino Fernández recordó que este evento inició en los años 50 en formato de “rally” de velocidad con pilotos de diferentes partes del mundo, y así se ha mantenido hasta hoy día, reuniendo a auténticas joyas del deporte motor, valuadas en cientos de miles de dólares.

Comentó que gracias a la Panamericana los aficionados al deporte motor en Chiapas podrán apreciar nuevamente estos autos clásicos, y en lo personal se mostró orgulloso de poder representar a su estado.

“Desde pequeño siempre me han gustado los autos. Mi papá me acercó a este mundo y siempre me ha gustado la velocidad”, expresó el piloto, quien desde temprana edad empezó a hacer sus pininos en el Kartismo.

Agregó que el año pasado tuvo un acercamiento con la Panamericana corriendo un tramo en el Sport Tour, y eso le dio la valentía para animarse a entrar de lleno en la próxima edición 2026, reconociendo que competir en esta carrera tiene un costo elevado por las refacciones, y más aún siendo una competencia internacional.

En su caso, informó que estará en la categoría Histórica A con un chasís de Volkswagen Sedan de los 90 modificado para la Panamericana, y una de sus características esenciales es el motor 1.8, que es de mayor potencia al original (1.6), además de la jaula de seguridad llantas especiales de carrera, frenos, cinturones de seis puntos y una suspensión nueva.

“Empezamos a preparar el auto desde diciembre del año pasado y estamos a punto de terminarlo”, detalló el piloto, y comentó que lo estuvieron desarrollando desde cero en Querétaro, por lo que armar el carro ha costado casi medio millón de pesos.

Con equipo listo

Por otro lado, comentó que una parte fundamental es el copiloto, para llevar el libreto de ruta a la mano, y este año contará con Esteban Ortiz a su lado para guiarlo.

De la ruta recordó que todo inicia en Tuxtla con un tramo desafiante hacia Veracruz, con más de 3 mil kilómetros totales hasta llegar a la meta en Zacatecas, a través de carreteras de cuota y libres.

“Aunque es un ‘rally’ de velocidad, es un ‘rally’ de resistencia en realidad; aquí gana el que lo termina”, remarcó el piloto, quien como parte de su preparación participó recientemente en el “rally” a Toluca y consiguió un segundo lugar, así como en carreras de Karting en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.