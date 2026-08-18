Chiapas Femenil U14 conquista el tercer lugar

El conjunto chiapaneco mostró carácter, intensidad y determinación a lo largo de la competencia, enfrentando a selecciones de gran nivel y dejando constancia del talento que existe en el Basquetbol femenil de la entidad.

En semifinales, Chiapas se enfrentó a Chihuahua en busca del boleto a la gran final. Aunque el representativo chiapaneco no consiguió avanzar al partido definitivo, tuvo la capacidad de recuperarse y cerrar la competencia en el podio.

El campeonato fue para Baja California, que obtuvo el primer lugar nacional, mientras Chihuahua se quedó con la segunda posición. Chiapas completó el podio con un resultado que representa un importante logro para el deporte estatal.

A nivel individual, Mariana Vasar, jugadora de Academia Gigantes, recibió un reconocimiento especial al ser incluida en el Cuadro Ideal del Campeonato Nacional, distinción que premia su desempeño durante la competencia.

El resultado también representa un impulso para las nuevas generaciones de jugadoras chiapanecas, que encuentran en esta actuación un referente para continuar trabajando y aspirar a competir en los escenarios más importantes del país.

La selección chiapaneca contó con el respaldo y trabajo de Carlos Mario Martínez, así como de los “coaches” Mauricio Cerecedo, Popeyes Jiquipilas, Jhosep Emily Tepate e Itzia, quienes acompañaron el proceso del representativo durante la competencia.

Con la medalla de bronce, Chiapas confirma su presencia entre las entidades protagonistas del Basquetbol femenil U14 y regresa a casa con un resultado que refleja esfuerzo, disciplina y compromiso.