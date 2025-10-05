Chiapas firma una actuación histórica

La delegación chiapaneca de Paratenis de Mesa logró una participación sobresaliente en la Paralimpiada Nacional 2025, al colocarse por primera vez en el tercer lugar general del país, gracias a una destacada cosecha de dos medallas de oro y tres de plata en la justa celebrada en Aguascalientes.

El reconocimiento fue otorgado por el Comité Organizador y la Federación Mexicana de Paratenis de Mesa, durante la ceremonia de premiación efectuada en el Gimnasio Olímpico del IDEA, escenario donde Jalisco y Nuevo León se quedaron con las primeras dos posiciones del cuadro nacional.

El entrenador chiapaneco Francisco Omán Abarca López se mostró emocionado al recibir el trofeo que acredita a Chiapas entre los mejores del país, subrayando que este resultado fue posible gracias a la entrega y compromiso de los atletas. “Este logro es fruto de la constancia y el amor por el deporte. Superamos a potencias como Hidalgo y Puebla, demostrando que Chiapas tiene calidad y determinación”, declaró.

Abarca López resaltó además que este resultado marca un antes y un después para el Paratenis de Mesa chiapaneco, al confirmarse la convocatoria de Julián de Jesús Gómez de la Cruz e Iván Hernández López a la Selección Mexicana, un paso importante hacia el alto rendimiento nacional.

De igual manera, el propio estratega recibió la nominación como entrenador para formar parte del cuerpo técnico que representará a México en los Juegos Panamericanos Junior en Chile, lo que refleja el crecimiento y reconocimiento del talento chiapaneco en el ámbito paralímpico.

“Este trofeo no es solo un símbolo, sino una historia que comienza. Hoy Chiapas se consolida como el tercer mejor estado del país en Paratenis de Mesa, y lo conseguimos con disciplina, entrega y corazón”, expresó el entrenador, visiblemente emocionado al término del evento.

El logro posiciona a Chiapas en un escenario competitivo que antes parecía inalcanzable, reafirmando que el trabajo conjunto entre atletas, entrenadores y autoridades deportivas puede abrir camino a nuevos triunfos dentro del deporte adaptado nacional.