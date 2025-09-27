Chiapas hace historia con 16 medallas

Al cierre de las competencias en la disciplina de Paranatación, el seleccionado estatal de Chiapas hizo historia al conseguir un total de 16 medallas dentro de la Paralimpiada Nacional Conade 2025, que se desarrolla en Aguascalientes, estado sede de la competencia.

En el último día de las actividades acuáticas que se efectuaron en la alberca olímpica, Chiapas siguió sumando, para esta parte logró 5 medallas más y la presea dorada por conducto de María Jesús López Pérez en la prueba de los 50 metros libre de la S10, con un cronometro de 34:74; asimismo, en los 50 metros mariposa se colgó la medalla de bronce, con un tiempo de 41:09.

Para la rama varonil de la S10 en los 50 metros mariposa, Erick Eduardo Morales Morales, se adjudicó la plata con 31:62, mientras que Celeste Borralles de la Torre de la S8 en los 50 metros libre consiguió el bronce con 46.95; en tanto que en los 400 metros libre repitió el bronce con un tiempo de 7:26.93.

La contabilización general de la Paranatación de Chiapas sumó un total de 16 medallas por conducto de María Jesús López Pérez con 1 oro, 3 platas y 1 bronce; Celeste Borralles de la Torre, 1 plata y 4 bronces; Kimberly Guadalupe Madrid Molina, 1 plata y 3 bronces; y Erick Eduardo Morales Morales 1 plata.

Resultados en Boccia

En los resultados finales de la disciplina de Boccia Chiapas pierde la final por equipo mixto de la BC1 ante el representativo de Sonora, obteniendo la medalla de plata, para la cual el equipo se conformó por: Alessadra Tapia Mazariegos, Gabriel Alexander García López y Diego Antonio Díaz. En los resultados finales el representativo Chiapaneco, logró 1 plata por equipo y 1 bronce individual, esta última por conducto de Luisa Fernanda López López, de la clasificación S2.