Chiapas inicia actividad en Golbol Femenil

La selección chiapaneca de Golbol Femenil comenzó su participación en la Paralimpiada Nacional 2026, que se desarrolla en las instalaciones del Polideportivo CODE Revolución de Guadalajara, Jalisco, con tres encuentros correspondientes a la fase de grupos.

Chiapas abrió la jornada con una cerrada victoria de 3-2 sobre Querétaro, resultado que le permitió iniciar con paso positivo. Sin embargo, el representativo estatal cayó después por 5-2 frente al anfitrión Jalisco y cerró su primer día de actividades con derrota de 7-2 ante la representación de Oaxaca.

Buscan semifinales

La competencia se disputa bajo el sistema “round robin” dentro de un Grupo Único integrado por Chiapas, Jalisco, Estado de México, Querétaro y Oaxaca. Al término de esta fase, los cuatro mejores equipos avanzarán a semifinales y posteriormente los ganadores disputarán el encuentro por el campeonato.

Las chiapanecas tendrán como siguiente compromiso en el calendario al representativo del Estado de México, duelo crucial en sus aspiraciones por mantenerse dentro de los primeros cuatro lugares y continuar con posibilidades de avanzar a la ronda eliminatoria que les permita aspirar a las medallas.

Finalmente, es oportuno mencionar que el equipo Juvenil Mayor Femenil está integrado por las atletas María Fernanda Velasco Gómez, Joselyn Rodríguez Pérez, Yukari de los Ángeles Cruz Camacho y Yamilet Valencia Jiménez, quienes representan a Chiapas en esta disciplina dentro de la justa nacional del deporte adaptado.