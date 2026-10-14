Chiapas inicia actividades de la Panamericana

La espera terminó y Chiapas ya vive el ambiente de la Carrera Panamericana 2026, con el arranque de las actividades oficiales en el Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas, donde pilotos y navegantes iniciaron registros, exámenes médicos y revisiones técnicas de los vehículos que participarán en la edición 39 de la época moderna del “rally” de autos clásicos más importante del mundo.

Desde el martes comenzaron los procedimientos administrativos y mecánicos, mismos que continuarán este miércoles en dos turnos, todo esto en medio del ir y venir de aficionados al deporte motor que asistieron al recinto para apreciar los coches valuados en miles de dólares y tomarse las fotografías del recuerdo.

Jueves de adrenalina

La jornada más intensa para la Panamericana se celebrará este jueves 15 de octubre, cuando los motores comiencen a rugir sobre el asfalto chiapaneco.

A partir de las 9:30 horas, los competidores se concentrarán en el parque central de Berriozábal para iniciar los preparativos de la clasificación, cuyo desarrollo está programado de 11:00 a 12:45 horas.

Posteriormente, las tripulaciones se trasladarán a Tuxtla Gutiérrez para participar en la fotografía oficial, de 18:30 a 18:40 horas, mientras que de 19:00 a 20:00 será la esperada salida ceremonial frente a la Catedral de San Marcos, donde el público podrá observar de cerca los automóviles participantes.

Para el viernes 16 de octubre, a partir de las 7:00 horas, se dará el banderazo oficial de salida para comenzar un recorrido de aproximadamente 3 mil 900 kilómetros, que atravesará Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, hasta concluir el 22 de octubre en Zacatecas.

Figuras internacionales

Entre las 50 tripulaciones anunciadas por el comité organizador aparecen nombres destacados como los de Ricardo Cordero y Marco Hernández, ganadores absolutos de la pasada edición.

También sobresalen figuras del extranjero dispuestas a llevarse la bandera a cuadros a su país, como Hilaire Damiron (Francia), Donald Lee Yount Jr. (Estados Unidos), Rob Kavanagh (Reino Unido), Hans Lindbohm (Suecia), Karl Hensgens (Países Bajos), Petr Kacirek (República Checa), Cornelius Dornier (Alemania) y Pierre Mychaltchouk (Canadá).

La lista reúne representantes de México, Francia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia, Países Bajos, República Checa, Canadá, Bolivia y España, considerando las nacionalidades de pilotos y navegantes.

Van por Chiapas

Para Chiapas, uno de los principales atractivos será la participación de Jorge Pedrero, quien conducirá el Studebaker Champion 1953, número 16, acompañado por Sergio Contreras, dentro del sector Turismo de Producción (TP).

Su nombre tiene un lugar especial en la Carrera Panamericana, ya que ha sido siete veces ganador de la categoría Turismo Producción, con triunfos en 1994, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010 y 2015.

También estará compitiendo el joven chiapaneco Sebastián Cancino, al volante del Volkswagen Sedán 1990, número 256, junto con Esteban Ortiz, en la categoría Histórica A (HA), cumpliendo el sueño de representar a su estado y a México en una competencia de carácter internacional.