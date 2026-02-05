Chiapas inicia proceso de preselección estatal

La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol en Chiapas (Ademeba) dio a conocer de manera oficial la lista de jugadores convocados para integrar la preselección estatal Chiapas, categoría 2006 y menores, en la rama varonil, como parte del arranque del proceso rumbo a futuras competencias nacionales.

La convocatoria, emitida por la Comisión de Selecciones Estatales, reúne a 18 basquetbolistas provenientes de distintos municipios de la entidad, reflejando el trabajo de detección y seguimiento que se ha hecho en diversas regiones del estado. Tapachula, Villaflores, Suchiapa, San Cristóbal, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo cuentan con representantes dentro de esta primera etapa.

Entre los jugadores llamados destacan elementos que se desempeñan en diferentes posiciones en de duela, lo que permitirá al cuerpo técnico evaluar variantes tácticas, rotaciones y esquemas colectivos durante el proceso de preparación. La diversidad de perfiles busca fortalecer la competencia interna y elevar el nivel general del grupo.

De acuerdo con las indicaciones oficiales, la asistencia al primer campamento es obligatoria para todos los convocados, quienes deberán confirmar su presencia con el entrenador en jefe. Asimismo, se enfatizó que el comportamiento, la disciplina y el compromiso serán factores determinantes para continuar dentro del proceso, ya que cualquier falta a las normas establecidas podrá derivar en la separación del jugador.

El primer campamento de la preselección estatal Chiapas se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero de 2026, teniendo como sede la ciudad de Villaflores, específicamente el auditorio municipal. La entrada está programada para el viernes a las 18:00 horas, marcando el inicio formal de las actividades.

El proceso estará encabezado por Jorge Bernal Macedo, entrenador en jefe del selectivo estatal, quien junto a su equipo de trabajo tendrá la responsabilidad de evaluar, depurar y conformar al grupo que representará a Chiapas en los siguientes compromisos oficiales, bajo la supervisión de la Comisión de Selecciones Estatales de Ademeba Chiapas.