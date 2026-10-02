Chiapas Legacy Tour reunirá autos clásicos

La Secretaría de Turismo de Chiapas celebrará la segunda edición del Chiapas Legacy Tour Panamericana 2026, un recorrido de autos históricos que se celebrará el venidero domingo 11 de octubre.

La actividad comprenderá aproximadamente 80 kilómetros sobre carreteras pavimentadas y el contingente partirá a las 10:00 horas desde Ciudad Cuauhtémoc, específicamente del punto donde se encuentra la placa original de la emblemática Carrera Panamericana.

La meta estará instalada en el parque central Benito Juárez de Comitán de Domínguez, donde se realizará una exposición de automóviles clásicos al finalizar la actividad.

Este recorrido es exclusivo para vehículos con una antigüedad mínima de 40 años, en buen estado mecánico y que conserven sus condiciones de originalidad, por lo que no serán admitidas unidades modificadas o “tuneadas”.

Antes del recorrido se realizará una junta general para explicar la ruta, las diferentes secciones y señales, así como las recomendaciones de seguridad y también se sorteará el orden de salida de los participantes.

Al respecto, es oportuno remarcar que el Legacy Tour 2026 está diseñado como una experiencia de convivencia y conducción segura y no contará con tramos cronometrados, pruebas de regularidad ni competencia deportiva, a diferencia de La Carrera Panamericana.

Además, durante la ruta las tripulaciones deberán respetar los límites de velocidad, mantener una distancia de dos vehículos y permanecer dentro de la caravana de seguridad.

También tendrán que portar las herramientas básicas, gato, llave de cruz, birlos de seguridad y equipo para reparar pinchaduras.

Los automóviles tendrán que contar con luces, direccionales, limpiadores, espejos retrovisores y claxon en correcto funcionamiento.