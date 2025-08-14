Chiapas, listo para el nacional de Huatulco

Todo está listo para que ocho equipos chiapanecos participen en el Campeonato Nacional de Futbol 7 en Huatulco, Oaxaca, del 14 al 16 de agosto, teniendo como escenarios las canchas de las unidades deportivas de Santa Cruz y Santa María Huatulco. Este certamen es organizado por la Federación Mexicana de Futbol 7, Futbol Rápido y Mini Futbol, con el aval de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme).

Representarán a Chiapas

Los clubes Leones de Tuxtla, Club Deportivo Santos, Bucanero FC, La Bandita, Siltepec FC y Linces FC ganaron su pase al destacar en el Campeonato Estatal de Futbol 7, organizado por la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (Af7rach), el pasado mes de julio, en las canchas de Ultra Sport, Tuxtla Gutiérrez. Como incentivo obtendrán su inscripción pagada y una noche de hospedaje para 16 integrantes por equipo. Además, la asociación otorgó el aval a Pichichis de Pijijiapan y Pokio’Mo Selección Copainalá.

Erika López Guzmán, presidenta de la Af7rach, expresó que todos los representantes viajan con una preparación sólida, para encarar sus compromisos desde este jueves a las 14:00 horas, mientras que el acto inaugural se llevará a cabo a las 18:00 horas.

Orgullo en cada jugada

“Estoy muy satisfecha con el trabajo realizado en la capital. Nuestra asociación ha cumplido con los lineamientos de la Federación y logramos un estatal con 32 equipos, de los cuales seis consiguieron el primer lugar y dos más viajan con la ilusión de brillar a nivel nacional”, comentó.

Así, ante el intenso sol y la brisa marina de Huatulco, las escuadras chiapanecas buscarán escribir una nueva página de orgullo y pasión deportiva, llevando en cada jugada el espíritu de su tierra.