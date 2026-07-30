Chiapas, listo para el nacional del Indet

Con una delegación integrada por 150 atletas, Chiapas se declaró listo para participar en los Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores 2026, que se llevarán a cabo del 15 al 19 de noviembre en Oaxtepec, Morelos, certamen que además otorgará la clasificación al Mundial de los Trabajadores, programado para celebrarse en Dinamarca.

El anuncio se hizo en conferencia de prensa encabezada por Dulce Carolina Gordillo Aguilar, secretaria estatal del Instituto del Deporte de los Trabajadores (Indet), quien estuvo acompañada por integrantes del comité organizador y representantes de las distintas disciplinas que conformarán la delegación chiapaneca.

En la presentación dieron a conocer los resultados del campeonato estatal que definió a los deportistas que vestirán los colores de Chiapas en la fase nacional. El equipo estará integrado por deportistas que obtuvieron su clasificación en Atletismo, Ajedrez, Natación, Basquetbol y Futbol, en las ramas varonil y femenil.

Asimismo, informaron que en los próximos días se llevará a cabo la competencia de bailes culturales, disciplina con la que se completará oficialmente la delegación que asistirá a la máxima justa deportiva del Indet.

Gordillo Aguilar destacó que la edición 2026 tendrá un significado especial, ya que el campeonato nacional será clasificatorio para el Mundial de los Trabajadores en Dinamarca, motivo por el cual se espera la participación de entre 15 y 25 estados del país, cifra que incluso podría incrementarse conforme se acerque el inicio de la competencia.

La dirigente también reiteró el compromiso del Indet de impulsar el deporte y la recreación entre los trabajadores y sus familias, promoviendo actividades que fortalezcan la convivencia, los hábitos saludables y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Con una delegación fortalecida y la ilusión de obtener un lugar en la justa internacional, Chiapas iniciará su preparación con el objetivo de convertirse en uno de los protagonistas de los Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos de los Trabajadores 2026.