Chiapas llevará ocho atletas al Nacional 2026

Chiapas tendrá representación en el Campeonato Nacional Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness 2026, que se efectuará del 3 al 5 de julio en el Gimnasio Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, luego de definir a sus clasificados en el 27º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Chiapas 2026.

El certamen estatal se llevó a cabo en el Teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en Tuxtla Gutiérrez, con la participación de 147 atletas provenientes de 19 municipios.

La competencia fue organizada por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, organismo afiliado al Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte) y a la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, garantizando así el apoyo necesario para que puedan representar a la entidad.

Los elegidos

Tras la evaluación del jurado calificador, ocho atletas consiguieron su pase al nacional, en el que buscarán poner en alto el nombre de Chiapas en las modalidades de Fitness, Bikini, Wellness, Men’s Physique y Fisicoconstructivismo.

La delegación chiapaneca estará encabezada por Marisol Castañón Gómez, del gimnasio Energym de Tuxtla Gutiérrez; Jillian Grajales Ríos, de Revolución Atlética de Tuxtla Gutiérrez; Cristina del Pilar Montesinos Pérez, del gimnasio Alegría de Tuxtla Gutiérrez; y Luis Antonio Corzo Coello, de Gravity Fit de Tuxtla Gutiérrez.

También lograron su clasificación Hugo César Pérez Vázquez, del gimnasio Alegría de Tuxtla Gutiérrez; Luis Antonio Aguilar López, también de Alegría de Tuxtla Gutiérrez; Édgar Daniel Gómez Gómez, del gimnasio Alpha de San Juan Chamula, y Miguel Ángel Cruz Zúñiga, de GR Titanium de San Cristóbal de Las Casas.