Chiapas Muy Charro 2026, todo un éxito

En el mes más mexicano del año y con la bandera del deporte nacional por excelencia, el evento Chiapas Muy Charro 2026 resultó un éxito rotundo en el municipio de Ocosingo. Una intensa jornada que combinó tradición, música y actividad ecuestre ante un lienzo Dorados de la Selva que registró una gran entrada.

La coronación de Regina I, la presentación del Circuito de Escaramuzas Charras de Chiapas 2026, el Primer Coleadero Estatal 2026 y el espectáculo ecuestre del cantante Diego Herrera conformaron el programa que reunió a más de 9 mil personas provenientes de varios municipios del estado.

El encuentro fue organizado por el PUA de Chiapas, Carlos de Jesús Bermúdez Albores, y la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, en coordinación con Absalón Pulido y la Asociación de Charros Dorados de la Selva.

Inicio

La jornada comenzó con la coronación de Regina I como nueva soberana de la agrupación anfitriona, ceremonia conducida por Hilda Díaz y Luis Fabián Trujillo. Carlos Bermúdez Albores fue el encargado de colocar la corona, mientras que Angélica Méndez, presidenta municipal de Ocosingo, hizo entrega del cetro.

Al protocolo también asistió Jesús Nájera Oropeza, subsecretario de Relaciones Políticas y Organizaciones, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Con alegría y agradecimiento, María José I entregó el trono que ocupó durante dos años y se despidió con cariño de la Asociación de Charros Dorados de la Selva.

“Hoy estamos celebrando en Ocosingo, muy agradecidos con el gobernador Eduardo Ramírez, el maestro Luis Ignacio Avendaño, Absalón Pulido y toda la Unión. Gracias por su apoyo para este gran evento”, expresó Carlos Bermúdez en la ceremonia.

En su primer acto como soberana, SGM Regina I, acompañada por Rodrigo Trujillo Gómez, presentó el tradicional “Jarabe tapatío”, para posteriormente dar paso a la participación de seis equipos en el Circuito de Escaramuzas Charras de Chiapas 2026.

Equipos

Entre las participantes destacó Charra Tuchtlán, campeona estatal y recién llegada del Campeonato Millonario 2026, celebrado en Jalisco. También participaron la subcampeona estatal Real del Valle de Cintalapa, en las categorías libre y dientes de leche; Real de la Fraylesca, de Villaflores; Flor de Café, de Yajalón, en su primera presentación en un evento oficial, y Estrellas del Dorado, representante de la sede.

La calificación corrió a cargo de Erika Gutiérrez, proveniente de Pachuca, Hidalgo. El circuito femenil tuvo carácter preparatorio rumbo a eventos oficiales como el Campeonato Nacional 2026 y los Estatales 2027, por lo que no fue de carácter competitivo.

Posteriormente se efectuó el Primer Coleadero Estatal 2026, que repartió una bolsa de 35 mil pesos entre los tres primeros lugares. La competencia reunió a 55 coleadores procedentes de La Trinitaria, Las Margaritas, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Ocozocoautla, Berriozábal, Yajalón, Chilón y Ocosingo, además de representantes nacidos en Hidalgo y Zacatecas que actualmente forman parte de la Unión Estatal.

Después de 165 oportunidades en la suerte del tumbacuero, Luis Alfaro encabezó la clasificación con 39 bonos, seguido por Ervin López y el zacatecano Luis Romo, ambos con 37. Víctor Hugo Díaz ocupó el cuarto sitio con 36, mientras que Carlos Zepeda fue quinto con 35.

En la final, disputada a una cola para definir al ganador, el comiteco Luis Alfaro se quedó con los máximos honores al sumar 14 puntos. Luis Romo, con residencia en La Trinitaria, obtuvo el segundo lugar con 13 bonos, mientras que Víctor Hugo Díaz, de Chilón, terminó en tercero con 11.

El evento fue calificado por Pedro Rubén González, Carlos Dámaso Rabanhales y Eduardo Ovando, con la participación en la locución de Mario Vázquez Acosta y Alfonso Morán Villatoro.

La parte musical comenzó con la presentación de Gilito León, quien interpretó diversas melodías mexicanas y puso a cantar al público. El cierre llegó con el espectáculo ecuestre de Diego Herrera, quien mantuvo el ambiente festivo ante un lienzo abarrotado.