Chiapas Muy Charro se vive en Ocosingo

Ocosingo será sede de una gran celebración de la identidad y la tradición mexicanas con el Chiapas Muy Charro, evento que reunirá a integrantes de la Charrería estatal el próximo 13 de septiembre, a partir de las 11:30 horas, en el lienzo Dorados de la Selva.

La Unión Estatal Chiapaneca de Charros, A. C., y la Asociación de Charros Dorados de la Selva, A. C., organizan esta fiesta que busca promover el deporte nacional en la región Selva, fortalecer la convivencia familiar y celebrar las tradiciones en el mes patrio, además de conmemorar de manera anticipada el Día del Charro.

Las actividades comenzarán con la coronación de Regina I, Reina de la Asociación de Charros Dorados de la Selva, en un acto encabezado por el PUA de Chiapas, Carlos Bermúdez Albores, acompañado por autoridades municipales.

Posteriormente se celebrará la segunda fase del Circuito de Escaramuzas Charras de Chiapas 2026, en el que equipos de diferentes municipios mostrarán la destreza y la elegancia de la mujer a caballo en el ruedo techado del lienzo.

Como parte del programa también se llevará a cabo el Primer Coleadero Estatal 2026, competencia que contempla la participación de alrededor de 60 charros provenientes de Tapachula, Cintalapa, Comitán, Trinitaria, Las Margaritas, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Yajalón, Chilón y Ocosingo, entre otras localidades.

El certamen repartirá una bolsa de 35 mil pesos entre los tres primeros lugares. De los participantes, únicamente las cinco mejores puntuaciones avanzarán a la gran final, en la que se definirá al campeón. La narración correrá a cargo de Mario Vázquez Acosta, “El Hueso”, mientras que el cierre musical estará encabezado por Diego Herrera y su Show Ecuestre.

La entrada será gratuita y habrá venta de alimentos y bebidas para disfrutar una jornada de tradición, deporte, música y convivencia familiar, teniendo como marco la Charrería chiapaneca.