Chiapas obtiene oro y plata

Chiapas tuvo una sobresaliente participación el día martes en los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe al conquistar dos medallas en la disciplina de Tae Kwon Do, en las competencias celebradas en la ciudad de Córdoba, Colombia. La delegación estatal demostró nuevamente su crecimiento en el ámbito internacional, destacando en combates de alto nivel ante representantes de diversos países.

En la categoría -73 kilogramos, Mario Josué Ovando Durante se convirtió en la figura del día al obtener la medalla de oro. Su camino hacia el título estuvo marcado por dominio técnico, estrategia y determinación. Durante la final enfrentó al representante de Panamá, a quien superó con ataques bien ejecutados y control del área de combate, asegurando así la presea dorada para Chiapas y para México.

La segunda alegría llegó de la mano de Bryan Elías López de los Santos, quien se quedó con la medalla de plata en la categoría +73 kilogramos. A lo largo del certamen mostró fortaleza física y confianza en cada intercambio, avanzando hasta el combate decisivo. En la final se midió con el seleccionado de Nicaragua, protagonizando un duelo intenso que mantuvo la expectativa hasta el último instante. Aunque no logró quedarse con el oro, su desempeño le valió un lugar destacado en el podio continental.

Con estas dos preseas, Chiapas refuerza su presencia en competencias escolares internacionales y demuestra que el trabajo de formación en el Tae Kwon Do sigue rindiendo frutos. Los atletas regresarán al estado con resultados que consolidan el esfuerzo de entrenadores, familias y cuerpos técnicos, además de motivar a nuevas generaciones a seguir este camino deportivo.