Chiapas Open BJJ celebró con éxito su quinta edición

Con una destacada participación de 184 atletas provenientes de 22 academias de distintos puntos del estado y del país, se llevó a cabo con éxito la quinta edición del Chiapas Open BJJ 2026, que tuvo como sede las instalaciones del Instituto del Deporte, en Tuxtla Gutiérrez, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario estatal de Jiu Jitsu.

Durante una intensa jornada de actividades, exponentes de todas las edades demostraron su preparación en los tatamis, ofreciendo combates de gran calidad técnica en las modalidades Gi y No Gi, dentro de las categorías infantil, juvenil, adultos, master y senior, en ramas femenil y varonil.

El presidente de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu, Javier Ley Torres, destacó el crecimiento que ha tenido el torneo desde su creación, subrayando que cada edición registra una mayor participación de academias y competidores, reflejando el desarrollo que vive esta disciplina en Chiapas.

Presencia

Explicó que, además de las delegaciones provenientes de diferentes municipios del estado, el certamen contó con la presencia de representantes de Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México, quienes elevaron el nivel competitivo y permitieron un intercambio deportivo que beneficia a todos los atletas.

“Estamos muy contentos de celebrar una edición más del Chiapas Open. Este evento tiene como principal objetivo promover el Jiu Jitsu y brindar espacios para que niños, niñas, jóvenes y adultos puedan competir, adquirir experiencia y continuar desarrollándose dentro de este deporte”, señaló el dirigente.

Uno de los aspectos sobresalientes fue la amplia participación en las categorías infantiles y juveniles, donde se observó un importante número de nuevos talentos que comienzan a destacar gracias al trabajo constante de entrenadores y academias que impulsan la práctica del Jiu Jitsu en la entidad.

Cada combate estuvo marcado por la intensidad y el respeto entre los competidores, quienes buscaron imponer sus mejores técnicas de control, proyección y sumisión para avanzar en sus respectivas divisiones. El público disfrutó una jornada llena de emociones, reconociendo el esfuerzo y la entrega de cada uno de los participantes.

Al finalizar las competencias se llevo a cabo la premiación por equipos. Top Brother Chiapas se proclamó campeón absoluto del certamen gracias a la destacada actuación de sus atletas. El segundo lugar fue para Imperium, mientras que Lucky MMA completó el podio como la tercera mejor academia del evento.

Finalmente, Javier Ley Torres adelantó que la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu ya trabaja en nuevas actividades para continuar fortaleciendo este deporte en la entidad, entre estas la organización de un campamento estatal cuya fecha y sede serán anunciadas próximamente. El objetivo será seguir ofreciendo espacios de capacitación y desarrollo para atletas, entrenadores y practicantes de todas las categorías.

Con este exitoso evento, el Chiapas Open BJJ reafirma su crecimiento año con año y fortalece la proyección del Jiu Jitsu chiapaneco, impulsando la formación de nuevos talentos y promoviendo la competencia sana entre academias de diferentes estados del país.