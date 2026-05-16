Chiapas por el pase a final nacional

Las escuelas primarias Camilo Pintado Rincón, en la rama femenil, y el Centro Educativo Krause, en la varonil, se trasladaron a Cuernavaca, Morelos, para participar en la final regional de la Región 6 del Futbolito Bimbo 61 Aniversario.

Acompañados por la coordinadora estatal, Erika López Guzmán, las y los futbolistas se trasladaron vía aérea con todos los gastos cubiertos para representar a Chiapas en la eliminatoria que se celebrará en las canchas de Total 7, con el objetivo de obtener el boleto a la fase nacional, programada del 27 al 30 de mayo en la Ciudad de México.

Los representantes

El plantel femenil de la Camilo Pintado Rincón está conformado por Vanessa Roblero Durán, Victoria Gallardo Solís, Kimberly Álvarez Arriaga, Alexa Martínez Álvarez, Renata Martínez Araujo, Frida Moreno García, Sofía Isabel Díaz Domínguez, Alejandra Gordillo Constantino, Kendra Aguilar Escobar, Arantza Martínez Araujo, Romina Álvarez Arriaga y Victoria Demeneghi López. El equipo es dirigido por Ignacio Pérez Hernández y el auxiliar técnico Luis Bernardo Vicente Jiménez.

Por su parte, el Centro Educativo Krause cuenta con Santiago López Durante, Aldo Rafael Urbina Meléndez, Cristopher Córdova Megchun, William Tadeo Gómez Vázquez, Iker Oswaldo Hernández Santiago, Iker Ismael López Romero, Axel Eduardo Martínez Vázquez, Ángel Isaac Mendoza Pratz, Gilberto Rojas Peña y José Ramiro Sánchez Juárez. El entrenador es José Ángel Mendoza Solís y tiene como auxiliar a Alberto Vázquez Ortiz.

Competencia

La eliminatoria se jugará bajo el formato “round robin”, en el que los equipos se enfrentarán entre todos y avanzará a la final nacional el que sume más puntos en cada rama. Camilo Pintado Rincón debutará este sábado a las 10:00 horas frente a José María Morelos y Pavón. Más tarde enfrentará al Colegio Emilio Freixas, y cerrará el domingo contra el Colegio Vista Hermosa.

El Centro Educativo Krause iniciará también a las 10:00 horas, ante José María Morelos y Pavón; posteriormente jugará contra el Colegio Morelos y concluirá actividades el día de mañana frente al Colegio Vista Hermosa.