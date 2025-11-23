﻿﻿
Chiapas presente en Copa Kenwa Mabuni

Noviembre 23 del 2025
Los atletas chiapanecos tendrán actividad este domingo en la ciudad de Puebla. Cortesía
Los atletas chiapanecos tendrán actividad este domingo en la ciudad de Puebla. Cortesía

Atletas chiapanecos de Karate Do tendrán actividad este fin de semana en la XL Copa Kenwa Mabuni 2025, tradicional certamen que se llevará a cabo en el gimnasio Miguel Hidalgo de la ciudad de Puebla. La delegación estatal competirá en las modalidades de kata y kumite, enfrentando a exponentes de distintas regiones del país, como parte de su preparación rumbo al proceso de Olimpiada Nacional Conade 2026 y los próximos selectivos federados.

El sensei Gilberto Hernández Maza, cinta negra (CN) 5° Dan, señaló que este evento representa una oportunidad de alto valor competitivo, pues reúne a deportistas con amplio nivel técnico y se ha consolidado como uno de los torneos más exigentes del calendario nacional. Subrayó que la participación de Chiapas fortalecerá el fogueo de los artemarcialistas y permitirá evaluar su progreso en escenarios de exigencia real.

La delegación chiapaneca está integrada por atletas de Villaflores, Villa Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Entre los seleccionados se encuentran Gilberto Hernández Barrientos, CN 1° Dan, de la categoría 12-13 años; Valeria Alejandra Pacheco Rodas, CN 1° Dan; Sofía Almeida Castillejos y Fulvia Rumina Hernández Albores, ambas cinta café de la categoría 14-15 años; así como Frida Maite Morales Navarro, cinta café de 16-17 años. El equipo estará dirigido por los senséis Gilberto Hernández Maza, CN 5° Dan, y Neftalí López García, CN 2° Dan.

La presencia de Chiapas en esta edición reafirma el compromiso del estado con el desarrollo integral de sus talentos, impulsando a una generación que busca consolidarse en el panorama nacional y proyectarse hacia competencias de mayor nivel.

