Chiapas presente en Copa Kenwa Mabuni

Atletas chiapanecos de Karate Do tendrán actividad este fin de semana en la XL Copa Kenwa Mabuni 2025, tradicional certamen que se llevará a cabo en el gimnasio Miguel Hidalgo de la ciudad de Puebla. La delegación estatal competirá en las modalidades de kata y kumite, enfrentando a exponentes de distintas regiones del país, como parte de su preparación rumbo al proceso de Olimpiada Nacional Conade 2026 y los próximos selectivos federados.

El sensei Gilberto Hernández Maza, cinta negra (CN) 5° Dan, señaló que este evento representa una oportunidad de alto valor competitivo, pues reúne a deportistas con amplio nivel técnico y se ha consolidado como uno de los torneos más exigentes del calendario nacional. Subrayó que la participación de Chiapas fortalecerá el fogueo de los artemarcialistas y permitirá evaluar su progreso en escenarios de exigencia real.

La delegación chiapaneca está integrada por atletas de Villaflores, Villa Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Entre los seleccionados se encuentran Gilberto Hernández Barrientos, CN 1° Dan, de la categoría 12-13 años; Valeria Alejandra Pacheco Rodas, CN 1° Dan; Sofía Almeida Castillejos y Fulvia Rumina Hernández Albores, ambas cinta café de la categoría 14-15 años; así como Frida Maite Morales Navarro, cinta café de 16-17 años. El equipo estará dirigido por los senséis Gilberto Hernández Maza, CN 5° Dan, y Neftalí López García, CN 2° Dan.

La presencia de Chiapas en esta edición reafirma el compromiso del estado con el desarrollo integral de sus talentos, impulsando a una generación que busca consolidarse en el panorama nacional y proyectarse hacia competencias de mayor nivel.