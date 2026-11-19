Con el objetivo de fortalecer la organización y el desarrollo del Tae Kwon Do en México, Chiapas tiene representación en el Congreso Anual Federado 2026 de la Federación Mexicana de Tae Kwon Do (FMTKD), que se lleva a cabo en Irapuato, Guanajuato.

El profesor Juan Fernando Borraz Ballinas, presidente de la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do, participa en este importante encuentro nacional que reúne a representantes de las asociaciones estatales afiliadas para intercambiar propuestas y experiencias, así como para establecer acuerdos en beneficio de esta disciplina.

Durante las actividades destacó la participación de Raymundo González Pinedo, presidente de la Federación Mexicana de Tae Kwon Do y quien encabeza los trabajos junto con los representantes de las distintas entidades, buscando fortalecer la unidad y coordinación del organismo federado.

La presencia de Borraz Ballinas ratifica la participación de Chiapas en los espacios donde se analizan proyectos y estrategias para el crecimiento del Tae Kwon Do nacional, con la intención de generar mejores condiciones y oportunidades para atletas, entrenadores, jueces y las familias que integran esta comunidad deportiva.

Desde la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do se subrayó la importancia de formar parte de este tipo de eventos en los que el trabajo conjunto permite establecer bases para continuar impulsando la disciplina en las diferentes regiones del país.

De esta manera, Chiapas está presente en la agenda nacional del Tae Kwon Do, sumándose a los esfuerzos de organización y desarrollo que buscan fortalecer el futuro de este deporte en México.