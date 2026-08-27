Chiapas, presente en el Macrorregional del Sur

Chiapas está listo para afrontar un nuevo compromiso en el Kickboxing nacional, luego de quedar definido el representativo que participará este fin de semana en el Campeonato Macrorregional del Sur de Kickboxing 2026, competencia que tendrá como sede el Centro de Convenciones de Villahermosa, Tabasco.

Un total de 11 atletas chiapanecos viajarán para formar parte de esta importante actividad en la que buscarán poner en alto el nombre del estado y demostrar el trabajo que se hace desde las diferentes escuelas y academias afiliadas a la Asociación de Kickboxing del Estado de Chiapas (Akibech).

El representativo chiapaneco quedó conformado después de la celebración del evento estatal, proceso mediante el cual fueron seleccionados los oponentes que tendrán la responsabilidad de competir en las diferentes modalidades contempladas.

Alfredo Custodio Alvarado, presidente de la Asociación de Kickboxing del Estado de Chiapas (Akibech), subrayó la importancia de que los atletas de la entidad puedan participar en este tipo de certámenes, al considerar que representan una oportunidad para adquirir experiencia, medirse con otros exponentes y continuar con su proceso de formación deportiva.

“Estamos muy contentos de estar presentes en el Macrorregional. Vamos muy motivados, confiamos en hacer un buen papel y traer medallas para nuestro estado. Vamos a seguir trabajando para seguir creciendo juntos”, expresó el dirigente.

La delegación chiapaneca competirá en las modalidades de tatami y de ring, por lo que los atletas deberán afrontar diferentes desafíos de acuerdo con sus respectivas categorías y disciplinas.

Participación

Para este certamen se contempla la presencia de integrantes de diferentes escuelas del estado, entre estas Deportivo Santeliz, dirigida por el profesor Manuel Santeliz, institución que forma parte del grupo de academias que aportan atletas al representativo chiapaneco.

También Siam Pazos, encabezada por el entrenador Ignacio Pazos, cuyos exponentes buscarán aprovechar la experiencia del Macrorregional para continuar avanzando en su proceso competitivo. Otra de las escuelas participantes es Lobos de Chiapas Kickboxing Centro, dirigida por el profesor José Alfredo Custodio Alvarado.

A la lista se suma Tiger Muay Thai Benemérito Chiapas MX, bajo la dirección del entrenador Juan Roberto Delgado Trejo, así como la Academia Kickboxing Ocosingo, encabezada por el profesor Marco Antonio Méndez Alfaro.

La participación de estas instituciones refleja el crecimiento que ha tenido el Kickboxing en Chiapas y el trabajo conjunto que se hae desde las academias para impulsar a nuevos talentos y brindarles espacios de competencia.

Competitividad

El Campeonato Macrorregional del Sur es una oportunidad para que los atletas puedan adquirir mayor experiencia fuera del estado, enfrentándose a competidores de diferentes regiones y poniendo a prueba las habilidades desarrolladas durante sus entrenamientos.

Custodio Alvarado señaló que el objetivo de la delegación no solamente estará enfocado en la búsqueda de medallas, sino también en aprovechar cada combate para que contribuya al desarrollo deportivo de los representantes chiapanecos.

En este sentido, el presidente de Akibech reconoció el esfuerzo que hacen diariamente los entrenadores para preparar a los atletas y destacó también el respaldo de los padres de familia, quienes cumplen un papel fundamental para que los jóvenes puedan participar en este tipo de competencias.

El objetivo será representar dignamente a Chiapas y regresar con buenos resultados, pero también continuar acumulando experiencia para los próximos compromisos del calendario deportivo.

Con estos once atletas, Chiapas tendrá una nueva oportunidad para mostrar el talento que existe en la entidad y tratará de convertirse en protagonista del Campeonato Macrorregional del Sur de Kickboxing 2026.