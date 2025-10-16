Chiapas presente en el Southeast Open

Con el firme objetivo de dejar huella en el ámbito internacional, cuatro destacados taekwondoínes chiapanecos emprendieron viaje hacia Atlanta, Georgia, para participar en el prestigioso Southeast Open Tae Kwon Do Championship, uno de los eventos más reconocidos en Estados Unidos por reunir a competidores de alto nivel de distintos países

La delegación, encabezada por el entrenador Juan Pablo Arias, partió este martes desde Tuxtla Gutiérrez con la motivación de representar no solo a Chiapas, sino también a México en un certamen que pone a prueba la técnica, la disciplina y la fortaleza mental de los participantes.

Los deportistas que integran el equipo son Camila Arias Cal y Mayor y Paula Arias Cal y Mayor, ambas pertenecientes al TKD Repdom; Matteo Ruiz Villalobos, del TKD Mapastepec, y Manuel Alejandro Zepeda, representante del TKD Copoya. Cada uno de ellos ha destacado en competencias nacionales, consolidándose como jóvenes talentos con un futuro prometedor dentro del Tae Kwon Do chiapaneco.

En crecimiento

El “coach” Juan Pablo Arias destacó el trabajo constante y la preparación que tuvieron los atletas para llegar en óptimas condiciones a esta competencia. “Es una gran oportunidad para demostrar el nivel que tienen nuestros deportistas. Han entrenado con gran compromiso y sé que darán todo en cada combate”, expresó.

Durante los últimos meses, el grupo se sometió a un exigente programa de preparación técnica y física, reforzando aspectos como la velocidad, la precisión de los golpes y la concentración mental, factores que serán determinantes para su desempeño en el torneo.

El Southeast Open se caracteriza por reunir a exponentes de diversos estilos y escuelas, lo que representa un reto importante para los chiapanecos, quienes buscarán aprovechar esta experiencia para seguir creciendo dentro del circuito internacional.

“Más allá de las medallas, lo que buscamos es seguir formando deportistas con valores, con mentalidad ganadora y con orgullo por representar a su país. Este tipo de eventos nos ayudan a fortalecer el carácter y a seguir aprendiendo”, señaló Arias.

La presencia de esta delegación refleja el crecimiento del Tae Kwon Do chiapaneco, que continúa proyectándose a nivel internacional gracias al talento de sus practicantes y al trabajo comprometido de sus entrenadores.