Chiapas recibe los Juegos Nacionales 2026

El Tenis se convirtió en punto de encuentro para la inclusión, la convivencia y el desarrollo deportivo con la inauguración de los Juegos Nacionales de Tenis Special Olympics México Chiapas 2026, ceremonia celebrada el jueves en las instalaciones del Club Deportivo Tuxtla, donde se dieron cita atletas, entrenadores, jueces, voluntarios y representantes de las delegaciones.

El certamen nacional reúne a deportistas de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas, que durante esta competencia tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades en la cancha, compartir experiencias y fortalecer los lazos entre los integrantes de la comunidad Special Olympics.

La ceremonia de apertura estuvo marcada por el entusiasmo de los participantes y el reconocimiento al esfuerzo que representa prepararse para un evento de carácter nacional. Los organizadores dieron la bienvenida a las delegaciones, en un ambiente en el que el compañerismo y el respeto tuvieron un lugar central.

Juramento

Uno de los momentos más significativos fue el de los juramentos deportivos, acto con el que los atletas refrendaron su compromiso con los valores de la competencia, el juego limpio y el respeto hacia sus compañeros y rivales.

Posteriormente, el encendido y el recorrido del fuego simbólico dio un significado especial a la inauguración al representar el espíritu deportivo que acompaña a los Juegos Nacionales y el entusiasmo de quienes forman parte de esta experiencia.

La jornada inaugural incluyó un circuito motriz del programa Atletas Jóvenes, actividad orientada al desarrollo de habilidades físicas y motrices mediante ejercicios adaptados a las capacidades de los participantes. Este espacio permitió destacar la importancia de generar oportunidades para que niñas y niños se acerquen a la actividad física y fortalezcan sus capacidades a través del deporte.

Más allá de los resultados que se registren durante el torneo, los Juegos Nacionales son una plataforma para impulsar la participación de personas con discapacidad intelectual en escenarios deportivos, promover su autonomía y favorecer su integración en la sociedad.

El Tenis, por sus características técnicas y físicas, demanda coordinación, concentración, movilidad y capacidad de respuesta. La práctica de esta disciplina permite trabajar estas habilidades en un entorno competitivo, pero también de convivencia y aprendizaje, donde cada atleta tiene la oportunidad de demostrar sus avances.

Participantes

En la organización participan integrantes de Special Olympics México, del Club Deportivo Tuxtla y de Ace Up Tuxtla, quienes contribuyen al desarrollo de un encuentro que coloca a Chiapas en el mapa nacional de esta disciplina.

Entre los asistentes estuvieron el doctor Ahmad Soltani Darani, presidente del Club Deportivo Tuxtla; Édgar Peñaloza López, representante de Special Olympics México, y Mariana Barraza Coello, fundadora de Ace Up Tuxtla.

También acudieron Rosa Isabel Victoria Ruiz, directora voluntaria del Subprograma Special Olympics México-Chiapas; los seleccionados chiapanecos Nicolás Aquino Zucker y Stephany Cárdenas Cañaveral; el entrenador José Damián Feria Cruz; los jueces Aarón Osorio y Alejandro Feria, así como los voluntarios Natalia Romero y José Fernando Trejo.

Con el inicio de las actividades las delegaciones tienen la oportunidad de vivir experiencia que va más allá de lo competitivo al compartir el compromiso de construir espacios deportivos accesibles, en los que el talento, la dedicación y la convivencia sean parte fundamental de cada jornada.