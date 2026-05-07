Chiapas recibe Nacional de Wushu Kung Fu

Tuxtla Gutiérrez volverá a colocarse en el centro de atención del deporte nacional con la realización del VI Campeonato Nacional de Wushu Kung Fu Chiapas 2026, competencia que se celebrará del 15 al 17 de mayo en las instalaciones del Polyforum Mesoamericano y que servirá como proceso oficial de selección para integrar a la delegación mexicana que participará en el Campeonato Abierto de Hong Kong 2026.

La justa representa un momento histórico para esta disciplina en el sureste del país, ya que el campeonato nacional regresa a territorio chiapaneco después de casi una década de ausencia. La expectativa es alta debido a la relevancia competitiva del evento y al crecimiento que ha tenido el Wushu Kung Fu en la entidad durante los últimos años.

En la conferencia de prensa de presentación, Abraham Hernández García, presidente de la Federación Mexicana de Wushu y Kung Fu, destacó la importancia de que Chiapas vuelva a fungir como anfitrión de una competencia de esta magnitud, señalando que el estado se ha convertido en un referente nacional dentro de las Artes Marciales chinas.

El dirigente federativo reconoció el trabajo realizado por entrenadores, asociaciones y promotores locales para fortalecer esta disciplina, además de resaltar que Chiapas cuenta con una generación de atletas con gran proyección competitiva. Asimismo, recordó que la entidad logró proclamarse campeona nacional en 2017, resultado que marcó una etapa importante para el desarrollo del Wushu en el país.

Se informó que para esta edición se espera la presencia de aproximadamente mil 200 atletas provenientes de 22 estados de la República Mexicana. Sumando entrenadores, jueces, delegados y familiares, la afluencia total rondaría las tres mil personas, generando un movimiento importante para la capital chiapaneca.

La selección chiapaneca estará conformada por 150 competidores, de entre quienes destacan Catherine Sofía Estrada Chananar, especialista en la modalidad de Taolu, y Horacio Nangusé Díaz, representante de Sanda. Ambos atletas manifestaron su motivación por competir en casa y buscar un lugar en la selección nacional que viajará al continente asiático.