Chiapas rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

La selección Chiapas de Ciclismo quedó oficialmente conformada, rumbo a la recta final del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, luego de celebrarse los selectivos estatales en las modalidades de montaña y ruta, teniendo como sedes los municipios de Villaflores y Tuxtla Gutiérrez.

La actividad fue organizada en coordinación con el director técnico de competencias de la disciplina, Mario Ernesto Maldonado Romero, quien confirmó que el representativo estatal estará integrado por 13 pedalistas, en las categorías precadete (13-14 años), cadete (15-16 años), juveniles y sub-22 (19-21 años), en ambas ramas.

En la modalidad de montaña, las pruebas se desarrollaron en la pista Guepardos, ubicada en Villaflores, donde se vivieron intensas competencias sobre terreno técnico y exigente. En la división juvenil A lograron su clasificación Alexa Camila Calvo Avendaño y Alfonso Alejandro Villatoro Albores; en juvenil B avanzó Diego Hernández Toledo; en juvenil C, Anthony de Jesús Ruiz Morales, y en la sub-22 varonil aseguró su sitio Moyses Alonzo Burguete.

Por su parte, la modalidad de ruta se disputó en el circuito de la Feria Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, escenario que puso a prueba la resistencia y estrategia del pelotón. El equipo quedó integrado por Alexa Camila Avendaño, María Inés Castellano Zúñiga, Santiago González Mejía, Diego Hernández Toledo, César Santiago Guillén, Moyses Alonzo Burguete, Zaid Ramos Espino y Juan Alberto Vázquez Aguilar.

Maldonado Romero detalló que el equipo se enfocará en su preparación rumbo al campeonato nacional selectivo federado que se celebrará en Jalisco, evento clave para asegurar su clasificación a la Olimpiada Nacional Conade 2026, que tendrá como sede la misma entidad.

El Ciclismo chiapaneco afronta este nuevo reto con una base sólida y atletas que han demostrado constancia, disciplina y alto nivel competitivo, confiando en colocar al estado en los primeros planos del país.