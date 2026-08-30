Chiapas rumbo al Open Houston 2026

El deporte chiapaneco volvió a levantar la mano en el escenario nacional y ahora apunta hacia una nueva experiencia internacional, luego de que cuatro exponentes de la escuela Shotokan Karate Do Chiapas consiguieran resultados destacados en el segundo clasificatorio del Campeonato Nacional Femeka 2026 Grandeza de México, celebrado recientemente en la Ciudad de México.

La actuación de los artemarcialistas les permitió colocarse entre los primeros lugares de sus respectivas categorías y obtener el derecho de ser considerados para representar a México en el Open Houston 2026, competencia internacional que se llevará a cabo en Texas, Estados Unidos.

Entrenador

El entrenador del representativo chiapaneco, profesor Gilberto Hernández Maza, resaltó el desempeño mostrado por sus atletas, quienes tuvieron que superar un exigente proceso competitivo para acercarse al objetivo de portar los colores nacionales.

De acuerdo con el estratega, el camino comenzó desde las competencias nacionales previas, en las que los karatecas buscaron sumar los resultados necesarios para mantenerse en la pelea por un lugar en el combinado mexicano.

“Fue un proceso de mucha exigencia. Los muchachos y las muchachas demostraron carácter, disciplina y entrega en cada combate. El objetivo era conseguir la clasificación y finalmente se logró con cuatro representantes de Chiapas”, destacó Hernández Maza.

Preseas

Entre los resultados más sobresalientes aparece Regina Molina Grajales, quien compitió en la categoría de 52 kilogramos y tuvo una jornada destacada al conquistar la medalla de oro en kata y la plata en kumite.

También en los 52 kilogramos, Fulvia Romina Hernández Albores subió al podio en la modalidad de kumite para quedarse con la presea de plata, que le permitió mantenerse dentro del grupo de atletas con posibilidades de representar al país.

En la rama varonil, David Ernesto Moreno Rojas sobresalió en los 47 kilogramos al obtener el oro en kumite y complementar su participación con una plata en kata. Por su parte, Gilberto Hernández Barrientos, en la división de 68 kilogramos, logró instalarse en el podio al conseguir el bronce en kumite.

Los resultados de estos cuatro representantes de Shotokan Karate Do Chiapas significan un reconocimiento al trabajo que han desarrollado durante su preparación y, al mismo tiempo, abren la puerta para competir en un escenario internacional.

Sin embargo, la participación en Houston tendrá una particularidad. Regina Molina Grajales y Fulvia Romina Hernández Albores serán las únicas chiapanecas de este grupo que podrán acudir al evento internacional, debido a que son las que cuentan actualmente con visa vigente para ingresar a Estados Unidos.

De esta manera, las dos karatecas se incorporarán al representativo mexicano que acudirá al Open Houston 2026, organizado por la International Organization of Sports and Traditional Karate (IOSTK), con el respaldo de la Texas Sport Karate Federation.

La competencia está programada para celebrarse el próximo 5 de septiembre en Texas, donde las chiapanecas tendrán la oportunidad de medirse con exponentes de diferentes países y continuar con su crecimiento en el Karate.