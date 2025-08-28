Chiapas se corona en el Nacional Femenil 2025

Tapachula fue sede del Campeonato Nacional Libre Femenil 2025, evento que reunió a las mejores quintetas del país y donde el representativo de Chiapas se proclamó campeón absoluto, dejando en claro la calidad y el crecimiento del Basquetbol en el estado. El torneo fue organizado por Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) Chiapas,

Durante varios días la duela vibró con emocionantes encuentros en los que las jugadoras locales demostraron su nivel competitivo ante rivales de alto calibre. En la gran final, el equipo anfitrión se impuso con autoridad, logrando el primer lugar y desatando la euforia de la afición que abarrotó el recinto.

Gran cierre

El podio quedó conformado por Chiapas en el primer puesto, Tabasco en el segundo, Puebla en el tercero y Sonora en el cuarto, reflejando la intensidad y el nivel del certamen.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del presidente nacional de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), Dr. Modesto Robledo, y el presidente estatal, Carlos Mario Martínez, quienes reconocieron el esfuerzo de las participantes y destacaron la organización de esta competencia en Tapachula.

“Es un orgullo ver cómo Chiapas responde en eventos nacionales, demostrando talento, disciplina y un gran futuro para el Basquetbol femenil. Este campeonato es un paso más para consolidar al estado como referente del ‘deporte ráfaga’ en México”, expresó Carlos Mario Martínez durante el acto.

Con este triunfo la entidad no solo suma otro título a sus vitrinas, sino que reafirma su compromiso con el desarrollo del Basquetbol femenil, impulsando a nuevas generaciones de jugadoras que aspiran a representar a Chiapas y al país en competencias de mayor nivel.