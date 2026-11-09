Chiapas se lleva cinco preseas nacionales

La selección chiapaneca de Artes Marciales consiguió una destacada actuación en los Juegos Nacionales Populares 2026, al conquistar dos medallas de oro y tres más de bronce en la modalidad de Combate, durante la jornada de finales celebrada en el puerto de Veracruz.

Después de dos días de intensos enfrentamientos en los tatamis de la Arena Veracruz, la delegación estatal de Artes Marciales Populares, integrada por un total de 22 competidores de ambas ramas, logró subir al podio en cinco diferentes ocasiones, dentro de las categorías de principiantes, intermedios y avanzados.

La primera presea dorada fue obtenida por el atleta José Bernardo Gómez Damas, quien se proclamó campeón en la división de 45 kilogramos, categoría Principiante (10-12 años), tras imponerse al representante de Coahuila.

Por su parte, el artemarcialista Límbano Iván Villalobos conquistó el segundo oro para Chiapas, al superar a su rival de Hidalgo en la final de los 40 kilogramos, también dentro de la categoría Principiante (10-12 años).

Tres bronces completan la cosecha

Las otras tres medallas para Chiapas fueron de bronce, obtenidas por Santiago Matías de los Santos Gómez en la división de los 45 kilogramos de la categoría Intermedia (13-14 años).

Por su parte, Jorge Maximiliano Fonseca también se quedó con el tercer lugar en los 65 kilogramos de Junior Avanzado; en tanto que Joselyn Rubí Sánchez ganó el bronce en los 65 kilogramos de la división de Adulto Avanzado.