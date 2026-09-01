Chiapas se sube al podio en el Macrorregional

La delegación chiapaneca tuvo una destacada actuación en el Campeonato Macrorregional del Sur de Kickboxing 2026. Los representantes estatales demostraron su nivel y consiguieron colocar a Chiapas en los primeros lugares de la competencia.

El certamen se llevó a cabo el fin de semana en el Centro de Convenciones de Villahermosa, Tabasco, con la participación de exponentes de diferentes entidades de la región, en un evento convocado por la Federación Nacional de Kickboxing.

Equipo

Chiapas acudió a la cita con una delegación conformada por once elementos, quienes consiguieron una cosecha de cuatro medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce, resultado que refleja el trabajo que se viene haciendo en las diferentes escuelas y academias de la entidad.

Alfredo Custodio Alvarado, presidente de la Asociación de Kickboxing del Estado de Chiapas (Akibech), destacó el desempeño de los atletas y señaló que estos resultados representan una motivación para continuar fortaleciendo el desarrollo de esta disciplina.

Las preseas de oro fueron conquistadas por Alexander Rodríguez Solís, de 15 años, y Rausell Hernández Pérez, de 17 años, ambos en la modalidad de Low Kick. También subieron a lo más alto del podio Kevin Avilés de la Sancha, en Kick Light, y Víctor Armando Fernández Corzo, quien se proclamó campeón en Light Contact, dentro de la categoría de -57 kilogramos.

Fernández Corzo tuvo además una actuación sobresaliente al conseguir dos medallas adicionales, una de plata en Light Contact y una de bronce en Kick Light, ampliando así su cosecha personal durante la competencia.

Las preseas de plata fueron obtenidas por Mario Álvarez Cornelio y Juan Delgado Trejo, ambos en la modalidad de Kick Light, mientras que las de bronce correspondieron a Osvaldo Arzat Crespo, Gael Guzmán Villarreal y Braulio López Ramírez, en Low Kick, además de Jesús Poot Noh en Kick Light.

Trabajo

Para Custodio Alvarado, la participación en tierras tabasqueñas es producto del esfuerzo conjunto de atletas, entrenadores y familias, quienes hicieron posible la presencia de la delegación en una competencia de alto nivel.

“Estamos muy contentos por el resultado, quedamos muy motivados. Es una gran experiencia y vamos avanzando con paso firme”, expresó el dirigente de Akibech.

El presidente de la asociación también reconoció el respaldo de los entrenadores y padres de familia, al considerar que su acompañamiento es fundamental para que los jóvenes exponentes puedan continuar participando en eventos regionales y nacionales.

Entre las escuelas que aportaron representantes a la escuadra chiapaneca se encuentran Deportivo Santeliz, Siam Pazos, Lobos de Chiapas Kickboxing Centro, Tiger Muay Thai Benemérito Chiapas MX y la Academia Kickboxing Ocosingo.