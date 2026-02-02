Chiapas será sede de la Asamblea Nacional 2027

La aprobación para que Chiapas sea sede de la reunión nacional de directivos en 2027 marcó uno de los principales acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2026 de la Federación Mexicana de Futbol 7, Futbol Rápido y Mini Futbol, realizada en Pachuca de Soto, Hidalgo, en la que estuvo presente la presidenta de la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (AF7RACH), Erika López Guzmán.

Acompañada por Elizabeth Meza Sánchez, tesorera de la AF7RACH, la dirigente chiapaneca estuvo presente en la reunión encabezada por el presidente de la federación, José Alfredo Maccise Saade, con Horacio Camacho, titular de la Asociación de Hidalgo, como anfitrión. La asamblea contó además con la presencia del ex seleccionado nacional Óscar “El Conejo” Pérez, actual director del deporte en Hidalgo, como invitado de honor.

López Guzmán destacó que la designación de Chiapas como sede permitirá impulsar la candidatura para albergar campeonatos nacionales en categorías infantiles y juveniles, una vez que los presidentes de las asociaciones conozcan las instalaciones deportivas del estado.

Durante la reunión también se informó que, en el ranking nacional 2025, Chiapas se ubicó en el primer lugar del país en Futbol 7 por asociaciones, y svéptimo en el acumulado histórico general.

Eventos del presente curso

En cuanto al calendario 2026, se confirmó que el próximo campeonato nacional infantil y juvenil se realizará en Acapulco, Guerrero, del 30 de abril al 2 de mayo, con etapa estatal en marzo en Suchiate.

Otros torneos federados se disputarán en Tlalnepantla, Estado de México (categoría Libre); Oaxtepec, Morelos (Mini Futbol); y Pachuca, Hidalgo (preparatorias y universitarios), con fechas por definir. El Futbol Rápido también se proyecta para Acapulco, además de acuerdos con equipos de Estados Unidos para competencias internacionales.