Chiapas será sede del Panamericano Field 2025

El estado de Chiapas se prepara para recibir a competidores de talla internacional con la realización del Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Field 2025, que se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre en San Cristóbal de Las Casas. Este evento reunirá a los mejores arqueros del continente, consolidando a la entidad como un referente en la organización de competencias de alto nivel.

Durante la presentación oficial, realizada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, se dieron a conocer los detalles de este certamen que promete ser una experiencia única para atletas y espectadores. La ceremonia estuvo encabezada por el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, quien resaltó la relevancia del evento para el desarrollo del Tiro con Arco en México.

La arquera nacional Karime Montoya expresó su entusiasmo por competir en territorio chiapaneco, destacando que este campeonato será una importante prueba en el camino de la selección mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, señaló que competir en una sede como San Cristóbal de Las Casas será una motivación adicional, por el entorno cultural y la calidez de su gente.

Por su parte, la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, destacó que el Panamericano de Tiro con Arco no solo representa un evento deportivo de gran prestigio, sino también una plataforma para impulsar la economía local y promover el turismo en la región. Afirmó que el municipio se encuentra listo para ofrecer una experiencia segura y de calidad a los visitantes nacionales e internacionales.

Se espera la participación de atletas de varios países del continente americano, quienes competirán en diferentes categorías, mostrando precisión, técnica y destreza a lo largo de diversas pruebas. Este formato de competencia se distingue por llevarse a cabo en escenarios naturales, lo que ofrece un desafío adicional tanto para los arqueros como para los jueces y organizadores.