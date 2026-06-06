Chiapas suma 17 medallas en el Nacional Femeka

La delegación de Shotokan Karate Do Chiapas tuvo una sobresaliente actuación en el Campeonato Nacional Femeka La Grandeza de México 2026, certamen que reunió a más de mil 200 atletas infantiles y juveniles de toda la República Mexicana, en las instalaciones del Deportivo Plan Sexenal de la Ciudad de México.

La competencia, considerada el único evento preselectivo oficial rumbo al Open Houston 2026, representó una importante oportunidad para que los mejores exponentes del Karate nacional demostraran su nivel competitivo y buscaran un lugar en futuras convocatorias internacionales.

En este escenario los representantes chiapanecos dejaron constancia de su talento y su preparación al conseguir un total de 17 medallas, distribuidas en seis de oro, seis de plata y cinco de bronce, en las modalidades de kata (formas) y kumite (combate libre).

Trabajos

Los resultados reflejan el trabajo que se hace en los diferentes dojos del estado, así como el compromiso de entrenadores, atletas y familias que impulsan el crecimiento de esta disciplina en Chiapas. Bajo la dirección de los senséis Gilberto Hernández Maza, del Dojo Universitario, y Magaly Elizabeth Ramírez Castillejos, del Dojo Vergel, la representación estatal mostró un alto nivel técnico frente a competidores provenientes de distintos puntos del país.

Uno de los aspectos más destacados del campeonato fue la preselección de cuatro karatecas chiapanecos para integrarse al proceso rumbo al Open Houston 2026. Los convocados fueron Hiber Adrián Jiménez López, Gilberto Hernández Barrientos, Regina Molina Grajales y Fulvia Romina Hernández Albores, todos ellos cintas negras que sobresalieron por sus actuaciones durante la justa nacional.

Resultados

De acuerdo con el sensei Gilberto Hernández Maza, los resultados obtenidos por los integrantes del Dojo Universitario fueron fundamentales para el acumulado estatal. En la categoría infantil U14, Gustavo Avendaño Palomino logró medalla de plata e kumite y bronce en kata, mientras que Grettel Díaz Cruz ganó plata en kata y bronce en kumite.

En el sector junior, Samantha Carolina Bucio Chanona se adjudicó la el oro en kata y plata en kumite. Por su parte, Fulvia Romina Hernández Albores tuvo un desempaño sobresaliente al conquistar dos oros, uno en kata y otro en kumite.

Dentro de la división cadete, Hiber Adrián Jiménez López consiguió el primer lugar en Kata; Gilberto Hernández Barrientos se agenció el bronce en la misma modalidad; mientras que Regina Molina Grajales se proclamó campeona en kumite y sumó una presea de bronce en kata.

Por parte del Dojo Vergel, encabezado por la sensei Magaly Elizabeth Ramírez Castillejos, también se registraron importantes resultados. En infantil U14, Camila Estrada Acosta se quedó con la medalla de oro en kumite y bronce en kata. En la división U12, Alan Esteban Truqueje Cisneros obtuvo dos de plata, una en kata y otra en kumite. Finalmente, Víctor Hernández Merino ganó plata en la categoría U14.

Más allá de los resultados, la participación chiapaneca dejó una grata impresión entre los asistentes en el evento nacional, demostrando que el estado continúa consolidándose como una de las entidades con mayor crecimiento en el Karate federado.

Las 17 preseas conquistadas representan el esfuerzo de meses de entrenamiento, sacrificio y dedicación de cada uno de los deportistas que subieron al tatami por la entidad. Asimismo, confirman que existe una nueva generación de talentos con el potencial necesario para competir al más alto nivel y buscar representación internacional en los próximos años.

Con esta destacada actuación en el Nacional Femeka La Grandeza de México 2026, Shotokan Karate Do Chiapas reafirma su presencia dentro del panorama nacional y fortalece sus aspiraciones de cosechar éxitos en futuras competencias de carácter internacional.