Chiapas suma dos oros en Paratletismo

La delegación chiapaneca de Paratletismo añadió dos medallas de oro en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, gracias a las actuaciones de Paulo Díaz Ruiz e Ian Santiago Téllez García, quienes se impusieron en sus respectivas pruebas de 200 metros planos, desarrolladas en la pista del Polideportivo CODE Revolución, en Guadalajara, Jalisco.

Con estos resultados, Chiapas llegó a seis preseas en la disciplina, distribuidas en 2 oros, 2 platas y 2 bronces, cuando todavía resta una jornada de competencias del programa nacional.

Paulo refrenda título nacional

Uno de los resultados más destacados de esta sesión correspondió a Paulo Díaz Ruiz, quien consiguió el primer lugar en los 200 metros planos, clasificación T20, categoría juvenil superior, al registrar un tiempo de 25.00 segundos.

El atleta chiapaneco logró de esta manera su segundo título nacional consecutivo en la especialidad, además de mejorar el registro conseguido en la edición anterior, manteniéndose entre los principales competidores de su categoría.

Al término de la prueba, Díaz Ruiz compartió su satisfacción por el resultado conseguido y reconoció que la competencia fue muy reñida.

“Me sentí bien, feliz y orgulloso de haber conseguido la medalla de oro”, expresó el representante chiapaneco.

Asimismo, agradeció el respaldo de las autoridades deportivas y estatales, particularmente por el acompañamiento durante las competencias y los estímulos destinados a los atletas.

Ian supera accidentado cierre

Por su parte, Ian Santiago Téllez García obtuvo una dramática segunda medalla dorada para la representación estatal, al imponerse en los 200 metros planos, clasificación T54, categoría juvenil superior, con un tiempo de 30.89 segundos.

Este resultado representó su segunda presea individual en la presente edición de la Paralimpiada Nacional Conade, luego de conquistar anteriormente la plata en los 100 metros planos.

Al término de su participación, Téllez García compartió sus impresiones sobre la competencia y reconoció que, pese a conseguir el primer lugar, sufrió un incidente al finalizar el recorrido que lo sacó de balance.

“Me sentí muy bien, la verdad, fue una gran carrera. Al final cometí un grave error, me volteé en la silla. Tengo varios raspones y estoy un poco asustado, pero logramos la medalla de oro. De los errores se aprende y, bueno, ganamos el oro”, expresó el paratleta chiapaneco.

El medallista también aprovechó para reconocer el respaldo recibido durante su preparación, especialmente de su entorno familiar. “Un agradecimiento principalmente a mi papá, que siempre me ha estado apoyando, y a toda mi familia”, señaló.

Finalmente, Téllez García compartió un mensaje dirigido a quienes enfrentan dificultades en sus actividades deportivas o personales, invitándolos a mantener la constancia y una actitud positiva ante los desafíos.

“Que nunca se rindan, que siempre encuentren la forma de salir adelante y que siempre tengan una buena actitud”, manifestó.

Otros resultados

En la misma jornada tuvo actividad César Andrés Cruz Palacios, quien compitió en la prueba de 200 metros planos, clasificación T11, como parte de la representación chiapaneca.

La delegación concluirá su participación en Paratletismo con una última jornada en la que está programada la intervención de seis representantes estatales, quienes competirán en 400 metros planos y Lanzamiento de Bala.