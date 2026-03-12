﻿﻿
Chiapas suma medallas en la Espartaqueada

Marzo 12 del 2026
La selección Chiapas comenzó con el pie derecho y buscará cerrar de la misma forma su participación. Cortesía
La delegación de Chiapas continúa brillando en la XXII Espartaqueada Deportiva Nacional al sumar importantes resultados en distintas disciplinas. Atletas del estado han logrado subir al podio y colocarse entre los mejores de sus categorías.

En Voleibol, el representativo chiapaneco consiguió un tercer puesto en la división infantil varonil, que refleja el esfuerzo colectivo y el buen desempeño mostrado a lo largo del certamen.

Por su parte, el Atletismo ha sido una de las áreas más productivas para la selección al registrar un total de 11 medallas: cinco de oro, cuatro de plata y dos de bronce, gracias a destacadas actuaciones en pista y campo.

Entre las pruebas que han dado primeros lugares figuran Salto de Longitud, Lanzamiento de Disco, 5 mil metros planos femenil, Lanzamiento de Bala en la categoría juvenil B y 200 metros planos varonil.

Las preseas de plata llegaron en los 100 metros planos juvenil, 75 metros planos infantil, mil 500 metros juvenil B femenil y en 100 metros planos juvenil B varonil. En tanto, las de bronce correspondieron a los 5 mil metros planos, en ramas femenil y varonil.

La actividad de la delegación chiapaneca continúa con la disputa de las semifinales y finales en las disciplinas de Basquetbol y Voleibol, además de la incorporación de un nuevo contingente de alrededor de 150 deportistas a la competencia que estará concluyendo en los próximos días.

