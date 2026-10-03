Chiapas suma nueva victoria ante Durango

La selección Chiapas de Basquetbol continuó su participación en la Paralimpiada Nacional 2026 con saldo de una victoria y dos derrotas durante la segunda jornada de actividades, celebrada en la duela del Domo Code Alcalde, en Guadalajara, Jalisco.

El representativo chiapaneco comenzó el día con una contundente actuación frente a Durango, rival al que superó por marcador de 49-8. Desde los primeros minutos, Chiapas impuso condiciones y logró construir una amplia diferencia que le permitió sumar su tercer triunfo dentro de la competencia nacional.

La ofensiva estatal fue encabezada por Armando Abarca, quien aportó 20 puntos, mientras que José Nucamendi agregó 18 unidades. Fermín Hernández colaboró con cuatro puntos; Ángel López, Ian Téllez e Istvan Álvarez sumaron dos cada uno, y Alma Arteaga completó la producción con una unidad.

Más resultados

En el segundo compromiso de la jornada, Chiapas enfrentó a Nuevo León y no pudo mantener el ritmo del encuentro anterior, al caer por 43-24. Más tarde, el cuadro estatal volvió a la duela para medirse con el Estado de México, conjunto que se impuso por 37-28 en un duelo más cerrado.

Con estos resultados, Chiapas registra una marca de tres victorias y dos derrotas dentro de la fase de grupos. El equipo cerrará esta etapa ante Sinaloa, encuentro que será determinante para conocer sus posibilidades de avanzar a un eventual partido por la medalla de bronce.

El seleccionado chiapaneco está integrado por José Nucamendi Cruz, Armando Abarca Reyes, Fermín Hernández Urquín, Nicolás Hernández López, Ian Santiago Téllez, Ángel López Martínez, Istvan Álvarez Trejo, Alma Arteaga Ramos y José Calderón Cornelio.

La dirección técnica corre a cargo de Antonio Vázquez Rodas y Leonardo Alberto Molina Carpio, quienes buscarán cerrar de la mejor manera la fase de grupos y mantener al equipo en la pelea por subir al podio nacional.