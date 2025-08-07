Chiapas supera marca histórica

Con una destacada participación de tres atletas chiapanecas, el estado incrementará su registro anterior en los Juegos Panamericanos Junior, al confirmarse su presencia en Asunción 2025, luego de la primera edición celebrada en Cali, Colombia, en 2021, a la cual acudieron dos representantes.

María Fernanda Cruz Bolón en Judo, Naomi Lilián Aguilar Cerecedo en Tiro con Arco y María Fernanda Aguilar Hernández en Tenis de Mesa integran la delegación mexicana conformada por 381 atletas, todos menores de 22 años, quienes competirán en 28 disciplinas del 9 al 23 de agosto.

En la edición pasada, Chiapas estuvo representado por Josué Meneses Ballinas en Tiro Deportivo y Jocelyn Paniagua Mendoza en Patines sobre Ruedas. Ambos cumplieron con una destacada actuación al colocarse en puestos finales competitivos, destacando un cuarto lugar para Josué en pistola de aire 10 metros.

Naomi Aguilar será la primera en entrar en acción el domingo 10 de agosto en el Centro Nacional de Tiro con Arco, compitiendo en arco recurvo sub 21 en las pruebas individual, mixtos y por equipos. Será parte de una selección compuesta por seis arqueros nacionales, junto a la abanderada mexicana Ángela Ruiz.

Para el lunes 11, María Fernanda Cruz tendrá actividad en el tatami del estadio CEO, en la categoría de -63 kg. Enfrentará a rivales de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Venezuela, Chile y Costa Rica. México participará en Judo con nueve atletas, entre ellos cinco mujeres.

El cierre chiapaneco llegará el sábado 16, cuando María Fernanda Aguilar compita en el estadio de Tenis de Mesa, en pruebas individual, dobles y por equipos. Se medirá con deportistas de 14 países, junto a tres seleccionados nacionales más.

Con esta histórica participación, Chiapas reafirma su crecimiento deportivo y su proyección internacional rumbo a procesos como los Juegos Panamericanos 2027.