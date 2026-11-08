Chiapas tendrá representación en México Challenge

Como resultado de las Clínicas de la Fundación Real Madrid impartidas durante los veranos de 2025 y 2026 en el Colegio La Paz de Chiapas, los participantes recibieron la invitación y de ahí surgieron dos equipos para competir en el Encuentro Deportivo México Challenge, que reunirá en Querétaro a 32 escuadras provenientes de 14 estados de la República Mexicana, del 12 al 17 de noviembre.

La representación chiapaneca estará integrada por dos planteles: uno en categoría U10, que competirá en modalidad FUT 5, y otro en U12, que disputará sus encuentros en FUT 7. Ambos buscarán poner en alto el nombre de Chiapas en esta experiencia deportiva.

El conjunto U10 estará conformado por Matías, Arturo, Andrés, Braulio, Edy, José Carlos, José Leonel y Nicolás. Por su parte, el equipo U12 contará con la participación de Antonio, Adrián O., Adrián P., Diego, Gregorio, Leo, Luis, Humberto F., Humberto M., Milán, Nicolás, Sebastián y Thiago.

En la dirección técnica tendrán el respaldo de Franco Arizala, Héctor Zenteno, Pablo Sánchez y Kevin Aguilar, quienes formaron parte de la Clinic Tuxtla y cuentan con capacitación en la metodología de la Fundación Real Madrid.

De esta forma los asistentes a las clínicas tendrán la oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, además de fortalecer valores como la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo personal.