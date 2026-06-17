Chiapas tiene a sus nuevos campeones

Con éxito se llevó a cabo el Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Chiapas 2026, el cual contó con la participación de 147 atletas, provenientes de 19 municipios del estado, en un abarrotado Teatro Universitario de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

El certamen fue organizado por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, A. C., con el aval del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas y de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A. C, reuniendo a exponentes de Comitán, Tapachula, San Cristóbal, Huixtla, Simojovel, Las Margaritas, Motozintla, Suchiate, Tuxtla Gutiérrez, entre otros.

Durante la competencia, el jurado calificador evaluó el desempeño de los participantes en las modalidades de Fitness Figura, Fitness Bikini, Fitness Bikini Wellness, Classic Physique, Fisicoconstructivismo y Men’s Physique, registrando un total de 19 categorías.

Diosas de las pesas

En Fitness Figura Única, categoría libre, la campeona fue Marisol Castañón Gómez (Energym), mientras que en Fitness Bikini Principiantes se impuso Perla Karina Cetz Salazar (Gimnasio Efecto). En Fitness Bikini Novatas destacó Rocío Guadalupe Vázquez Hernández (AFC), y en Fitness Bikini Avanzadas el primer sitio fue para Jillian Grajales Ríos (Revolución Atlética).

En Fitness Bikini Wellness Principiantes, la ganadora fue Ximena Monserrat Trujillo Vázquez (Sport Center); en Wellness Novatas se coronó Silvia González López (Gimnasio 72-R), y en Wellness Avanzadas el triunfo correspondió a Cristina del Pilar Montesinos Pérez (Alegría Cetro Fitness).

Titanes en acción

Dentro del Classic Physique, Ángel Eduardo Pola Cal y Mayor (Grand City) obtuvo el primer lugar en Principiantes; Luis Alejandro Rivera Guzmán (72-R) ganó en Novatos, y Luis Antonio Aguilar López (Alegría) se quedó con el sitio de honor en Avanzados.

En Fisicoconstructivismo Principiantes, el campeón fue Edisson Fabián Pérez Cruz (Fitness Club), en tanto que en Novatos el triunfo fue para Christian Arturo Hernández Coutiño (AOS). En Avanzados hasta 65 kilogramos ganó Hugo César Pérez Vázquez (Alegría); en hasta 70 kilogramos, Luis Antonio Aguilar López (Alegría); en hasta 75 kilogramos, Édgar Daniel Gómez Gómez (Alpha), y en 75 kilogramos en adelante, Miguel Ángel Cruz Zúñiga (GR Titanium).

Finalmente, en Men’s Physique Principiantes, en el primer puesto se colocó Ernesto Gutiérrez Ortiz (Búfalo’s); en Novatos, Daniel Villatoro Gutiérrez (Gravity Fit), y en Avanzados, Luis Antonio Corzo Coello (Gravity Fit).

El jurado calificador estuvo integrado por Erick Uriel Zapata Gutiérrez, José Alfredo González Campos, Víctor Manuel de los Santos Velázquez, Jorge Alejandro Jiménez Romero y Jorge Jiménez Argüello; este último, presidente de la asociación de la especialidad. También se contó con el apoyo de Victoria Gordillo Jiménez, Víctor de los Santos Castañón, Juan José Gordillo Ozuna y Viviana Jiménez Romero.