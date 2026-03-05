Chiapas va por su pase al nacional

El equipo estatal de Tenis de Mesa se reportó listo para encarar el selectivo regional sureste rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, evento que se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en Mérida, Yucatán.

El presidente de la Asociación de Tenis de Mesa del Estado de Chiapas, Francisco Omán Abarca López, informó que con esta competencia se cierra el proceso de preparación, con el objetivo firme de conseguir la clasificación a la etapa final nacional, la cual tendrá como sede el estado de Puebla.

El estratega destacó que la delegación chiapaneca está integrada por 25 atletas y cinco entrenadores, distribuidos en las categorías infantil A (9-11 años), infantil B (12-13 años), juvenil A (14-15 años) y juvenil B (16-19 años). Subrayó que el propósito es histórico, pues se busca que la totalidad del equipo logre su pase a la fase definitiva del máximo certamen juvenil del país.

En las últimas semanas, el combinado estatal intensificó su preparación técnica y táctica, afinando detalles en velocidad de reacción, control de efectos y estrategia de juego, conscientes de que el nivel en la región sureste es altamente competitivo.

Abarca López enfatizó que el compromiso y la disciplina han sido claves en el desarrollo del grupo, el cual ha mostrado avances significativos en fogueos y concentraciones previas, fortaleciendo tanto el aspecto físico como el mental.

Paracentroamericanos

Paralelo al proceso de Olimpiada Nacional, Chiapas también estará presente en el ámbito internacional con sus paratenistas Brisia Hernández Escobar, Julián de Jesús Gómez de la Cruz e Iván Hernández López, quienes se encuentran concentrados con la selección juvenil en Monterrey, Nuevo León.

Los atletas trabajan de cara a su participación representando a México en los Juegos Paracentroamericanos que se celebrarán en el estado de Jalisco, reafirmando el crecimiento de la disciplina en la entidad.